肺炎口罩｜懲教料5月增產CSi口罩至每月700萬個　拒交代分發情況

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，口罩供應緊張。懲教署早前徵集休班及退休懲教人員連同在囚人士，參與口罩生產工作。保安局局長李家超今日（9日）在立法會特別財委會會議上表示，懲教署預計四月中產量可達到500萬個，估計五月中可將產量增加至每月700萬個，亦會探討生產其他保護裝備的可行性。有立法會議員質疑當局一直拒絕披露物流程序及分發情況。

社福界立法會議員邵家臻關注，有義工參與製作口罩過程中出現質量問題，增加囚友工作量及浪費原材料。邵家臻質疑，坊間有炒賣懲教署口罩情況，惟當局一直拒絕披露物流程序及分發情況，「唔係保障私隱，呢個係隱瞞有公僕違規販賣政府資源。」

懲教署署長胡英明回應表示，完全不同意有浪費，他作為署長亦有份落場參與製作，強調有品質監控措施，製作過程一定有瑕疵，無可能百分百完美。

就懲教署口罩的物流程序，據當局日前書面答覆立法會特別財委會，當局僅指，羅湖懲教所的口罩工場因應疫情，已停止承接物流署以外的訂單，生產量增至每月約250萬個口罩，當中約180萬個供應給物流署，其餘約70萬個交由相關政府部門，包括食物環境衞生署、康樂及文化事務署、房屋署、政府產業署、海事處及香港海關（深圳灣口岸港方口岸區）分發給政府外判合約清潔工人。

署方指，於3月初開始，懲教署於羅湖懲教所增設一個口罩工場，口罩生產機器亦陸續運抵，期望能進一步提升口罩生產量。口罩原材料現時存放於羅湖懲教所，存量足夠約1個月的生產。

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政府物流服務署回覆立法會議員就財政預算案的書面提問時指，認為現階段不宜公開個別部門的口罩使用量、庫存、供應商等具體資料，指以免損害物流署及各部門採購口罩的議價能力。拒絕交代政府CSI口罩的分發情況。