新冠肺炎｜確診警長危殆ICU插喉　醫管局改以往做法拒答病情細節

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天（10日）增加16宗個案，累計確診數字升至989宗。 661名留院確診者中有15人危殆，包括46歲男警長，以及一名75歲老婦，該婦人情況危殆，使用呼吸機但情況仍轉差，今天開始需用人工肺，是本港首名使用人工肺的病人。 而醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生被追問男警長病況為什麼急轉直下，有什麼高危因素及治療方案時，一改以往詳細解答的做法，多次沒有正面回應，並以病人私隱理由拒答。

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要插喉用呼吸機

何婉霞稱，本港有661名確診者現時仍然留在14間公立醫院，當中有15人危殆，新增轉為危殆的個案是第854宗及第956宗個案。

第854宗個案是46歲西九龍總區機動部隊男警長，何婉霞指，該病人昨天情況本為穩定，但其後氣促多了，含氧量轉差，即使使用高濃度氧氣都未能達標，因此轉入深治治療部，需要插喉，用呼吸機協助呼吸，而他亦有服用抗病毒藥物。

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私隱為由拒病情 與新聞官打眼色

記者追問該警長病況，包括為什麼情況突然轉差、正服用哪種抗病毒藥物、有無使用新藥瑞德西韋時，何婉霞都沒有正面回應，僅稱醫管局會留意所有病人的情況，如果情況有變，就會把病人送到深切治療部，因應其需要去提供治療。記者再次追問時，何婉霞稱，醫管局在記者會上公布疫情及數字，「係希望社會知道疫情，有心理準備要戴口罩、做手衛生，因為尊重病人私隱，唔評論個別病人。」

有記者問到作為警員，該46歲男子理應身體較為健康，現時病況急轉直下，是否有甚麼高危因素。何婉霞表示，根據一些醫學研究，65歲以上人士；肥胖；有肺病、糖尿病、血壓高、心臟病等慢性病者，都屬高危人士，記者追問該警員是否有慢性病時，何婉霞沒有回應，更向負責主持記者會的新聞官「打眼色」，而新聞官著下一位記者發問。何婉霞在是次記者會上，最少兩次向新聞官「打眼色」。

何婉霞在是次記者會上，最少兩次沒有回應記者問題，並向新聞官「打眼色」。 （香港01直播）

以往當局詳細解答危殆病人病情及高危因素

另外，有記者問到另一名轉為危殆的28歲男子（第956宗個案）是有甚麼高危因素時，何婉霞僅稱「有我剛才提的風險因素」，記者再次問到是哪項因素時，她只重覆一次「有我剛才提的風險因素」。

不過，翻查以往政府新聞處的新聞稿，衞生署及醫管局都多次在記者會上提及個別病人的病情及高危因素，例如在3月13日的記者會上，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，一名16個月大幼兒有輕微發燒、流鼻水，暫時無需服用抗病毒藥物，只需服用必理痛。在3月14日的記者會上，劉家獻指出一名在鑽石公主號郵輪染病的85歲男患者患有心臟病。在2月17日的記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指第58宗個案、69歲男子是退休人士，有血壓高和糖尿病的長期病患。

何婉霞（右）稱，醫管局在記者會上公布疫情及數字，「係希望社會知道疫情，有心理準備要戴口罩、做手衛生，因為尊重病人私隱，唔評論個別病人。」（羅君豪攝）

至於首位需使用人工肺的病人是一名75歲婦人（第595宗個案），何婉霞指她已入深切治療部一段時間，情況危殆，使用呼吸機協助呼吸，但情況轉差，醫生評估後，決定今天開始為病人使用人工肺，是首位需使用人工肺的本港病人。醫管局現時有20多部人工肺，何婉霞認為應足以應付需要，她指本港所有確診者中，有25人需入深切治療部，即佔約2.5%，相對歐美國家，需使用深切治療服務的人較少。

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本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，患者有甚麼高危因素，例如有無長期病患，是關乎公眾利益，當局無需避忌。不過他亦指出，部分病人或不希望病情被其他人知曉，包括其家人；而若病人陷入昏迷，或由其家人為病人作主，「可能家人唔同意講任何嘢」，醫管局或需作出平衡。