【新冠肺炎】鑽石公主號76確診港人　共3人病逝　其餘全數出院

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前370名港人乘坐郵輪鑽石公主號後滯留在日本，當中76人染疫，一直在日本留醫，保安局今天（10日）表示，76人中有3人不幸離世，而其餘73人就全部出院，並已返回香港或其常居地。 至於在船上的其他香港居民，保安局稱共有337人先後回港，當中有213人曾入住駿洋邨檢疫中心接受檢疫，其中9人最終確診，被送院治療。

保安局發言人今日表示，最後一名早前乘搭「鑽石公主號」，因確診感染「2019冠狀病毒病」而在日本留醫的香港居民今日返港。保安局稱，船上原有約3700多名乘客和船員，當中有約370名香港乘客。而在當地確診感染的712宗個案中，共有76名患者為香港居民，他們在日本留醫接受隔離治療。其中有三名香港居民不幸離世，其餘73名患者經治療後已全部出院，並已返回香港或其常居地。

保安局指，特區政府在2月19日至23日期間，安排了三班專機接回合共193名沒有確診的香港居民返港，他們抵港後入住位於駿洋邨的檢疫中心接受14天檢疫。另有144名香港居民自行乘搭其他航班回港，包括25名在日本完成檢疫屬確診患者的緊密接觸者，而自行回港人士中如未有在日本的陸上檢疫設施完成14天檢疫，抵港後亦須入住檢疫中心完成餘下的檢疫期。曾入住駿洋邨檢疫中心接受檢疫的231名「鑽石公主號」乘客中，有9人確診感染「2019冠狀病毒病」，需送院接受隔離治療。

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保安局指，上述以專機從日本接回港人返港的行動由保安局副局長和入境處處長帶領，其他成員包括來自保安局、入境處、衞生署和醫院管理局的人員，合共75人。入境處其後亦分批增派合共35名人員到日本支援當時仍然留在當地就醫或接受檢疫的100多名香港居民，這批入境處人員已完成任務，今日返回香港。衞生署亦在2月26日至3月4日期間派出三名醫生前往日本支援有關的確診患者及其家人。

2月1日，一名曾乘坐鑽石公主號的80歲老翁在香港確診，郵輪2月3日抵達日本橫濱港後，日本厚生勞動省對3700名乘客及船員檢疫，其後數十名港人陸續被驗出染疫，需留在日本治療。