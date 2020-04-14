口罩肺炎│90後港男辭職設廠產口罩　最難不是找廠房或不織布

新冠肺炎疫情下，口罩成為港人生活必需品，一名90後海歸港男毅然辭職，與朋友合資設口罩廠，並將在本月內接受市民登記購買，首輪會先向一萬名市民提供口罩，50個裝口罩定價約125元，每人最多可購兩盒。 智研醫學創辦人兼市場行銷總監郭政熹指，生產口罩是創業的第一步，未來計劃主打港產醫療防護裝備、支援本地醫護，而他憶述創廠經歷時透露，尋找廠房、不織布原料雖費時費精神，但最令團隊感苦惱的，竟然與口罩耳帶有關。

+ 4 + 3 + 2

辭任醫藥用品銷售員創業

口罩在疫情下成外出必需品，但口罩耳帶長度及材質，會影響佩戴舒適度。智研醫學創辦人郭政熹直言，由醫藥用品銷售員轉為生產三層外科口罩遇上不少困難，「由原料採購、品質管理，每一門都是學問」，而一度令團隊停下來的，非找不到合適廠房或熔噴不織布，而是口罩耳帶。

由原料採購、品質管理，每一門都是學問；我們讀科學，思考邏輯與主責市場銷售的不一，易有爭拗，需要學習溝通。 智研醫學創辦人兼市場行銷總監郭政熹

90後郭政熹以生產口罩開展創業生涯，設立「智研醫學」公司。（受訪者提供）

日產口罩量可多達16萬個

郭政熹與眾多港產口罩商一樣，留意到疫情下香港口罩供應緊張、質素參差，故有意設廠。他笑言團隊較幸運，有投資者願提供地方讓他們在葵涌設立無塵口罩生產線，現時已有一條生產線可投產，另一生產線將在本月內啟用，屆時若廠房全天候運作，日產量可多達16萬個口罩。

他又說，團隊中有人都對病毒、微生物及物料有基本知識，故選擇合規格的不織布難度不大，只是較費時及費心力，幸運地沒遇上魚目混珠的騙局，反而是選口罩耳帶時嘗到不少苦頭。

合適口罩耳帶難尋

大部分外科口罩耳帶外觀相若，白色圓柱橡皮圈，但舒適與否？要戴上體驗才有答案，郭政熹憶說，幾經辛苦選到合適的耳帶材質，卻在運送及包裝遇到難題：「有些易斷，有些戴得耐會耳仔痛，選定款式，沒想過還要選包裝」。原來同款耳帶不同包裝，價錢會有差異，「初時我們選較便宜的袋裝，怎料很易打結、來來回回數次，最終選定成本較高的筒裝。」

↓↓4月12日藥房口罩售價↓↓

+ 9 + 8 + 7

與朋友合資百萬 打算長期發展​



專注用料及舒適度，只因郭政熹亦體會過口罩供應緊張時的無助。他說，去年底內地爆發新冠肺炎的消息傳出後，香港市面口罩緊張，價格高昂且品質參差，故有意創業的他，與數名同樣從海外回流的朋友合資近100萬港元，開設口罩廠。初時請假處理設廠事務的他，後來索性辭職，全情投入。他坦言曾擔心疫情舒緩後口罩市場會飽和，但公司打算長期發展，目標是為香港醫護界提供港產醫療防護裝備，「市場對口罩有需求、比其他醫療產品易生產、簡單一些風險較低，所以成為創業的首步......我們無打算要做到很大、賺很多，只要幫到人，有利潤繼續便可。」

智研醫學將於本月內開始接受登記，每盒港產口罩50個，定價約125元，首輪將有一萬個名額，每人限購兩盒。有意購入口罩（Avant Medical Face Mask）的市民可到「Avant Science Company」Facebook查詢。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼