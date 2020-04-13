新冠肺炎｜長假市民漸鬆懈　陳家亮指需視抗疫生活模式作日常

復活節連假來到第四日，市區人頭湧湧，在郊外亦不乏人潮，部份人會在野外脫下口罩，在新型肺炎疫情陰霾下略為放鬆。 中文大學醫學院長陳家亮撰寫網誌指，防禦政策即使有效亦不可能長年累月地執行，因為「因為我們都是人，都會感到疲累」。不過今次疫情的挑戰是前所未見，他認為市民不能心存僥倖，認為病毒會像當年沙士一樣自然消失，未來市民需做好隨時作戰準備，如疫情放緩可回復適量社交活動；但若疫情突然轉差，大家亦應立即全副武裝躲進「防空洞」，直到警號過後又再跑出來。 陳家亮續稱，需將這種抗疫的生活模式視作「日常」，當每個人都盡力做好「小我」，就會得以成就「大我」。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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香港中文大學醫學院院長陳家亮以「變幻原是永恆」為題，撰文談及新型冠狀病毒肺炎的最新趨勢。他指疫情的挑戰是前所未見，不能心存僥倖，以為今次新冠狀病毒會像當年SARS一樣，再過幾個月便自然消失，故社會需有心理準備打持久戰。

陳家亮稱防禦政策難持續執行：我們都是人，都會感到疲累

本港自1月底有首宗確診個案以來，學校停課，部份公司安排員工在家工作，自3月底疫情在全球持續蔓延，政府推出控制人流的新法律，這些防控政策的效果似乎反映在近日的確診數字，昨日錄得單位數字的增幅，是個多月來的首次。

陳家亮認為即使防禦政策有效，亦不可能長年累月地執行，他直言「因為我們都是人，都會感到疲累」日子一久，就會變得鬆懈、沮喪、甚至放棄。要爭取喘息空間，陳家亮認為需如戰時的人一樣做好作戰準備，如疫情放緩的時候，可容許適量的社交活動、上班和上學，一嚐「正常」生活。一旦疫情突然轉差，大眾需立即再次穿上全副武裝，躲進「防空洞」裏，直到警號過後又再跑出來。

香港中文大學醫學院院長陳家亮（資料圖片／盧翊銘攝）

信香港終將捱過今次難關

陳家亮直言「避難」日子必然不好受，但若疫情持續，人們需適應較靈活的生存方式，這種抗疫的生活模式將被視為「日常」。每人亦應做好自己，管理好個人期望，接受需反覆無常生活一段時間，並保持好個人衛生。當每個人都堅持盡力做好「小我」，「大我」就會得以成就。

陳家亮提到「最黑暗的時刻往往也是最接近光明的時刻」，又指過去香港捱過了一個又一個的難關，他深信，今次亦不會例外。