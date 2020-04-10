入檢疫營十日後可回家非強制　張竹君：「唔乖嘅人」要住足14日

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，衞生署憂入住檢疫中心人數繼續上升，昨日（9日）宣布由明日（11日）起，有需要時可安排檢疫人士在入住檢疫中心 10 天後，於餘下 4 天返回家居繼續檢疫。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）表示，措施非強迫性，希望安排檢疫滿10日、病毒結果呈陰性、家中環境及健康狀況適合的檢疫人士，戴電子手帶回家完成餘下的4日檢疫。被問及是否擔心有關人士回家後才發病，她回應稱，大部分患者的潛伏期在一周至10日，安排14日檢疫是為求保險。

▼本港正使用的四間檢疫中心▼

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，現時檢疫中心的用量開始高，只餘兩至三成空位，所以希望安排檢疫滿10日、病毒結果呈陰性、家中環境及健康狀況適合的檢疫人士，戴電子手帶回家完成餘下的4日檢疫。她表示，病毒測試會在檢疫的第八至九日進行，醫生亦會評估檢疫人士的健康狀況，「無特別」才可回家。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

張強調，並非要求所有檢疫人士住滿10日便離開，會尊重檢疫人士是否想回家完成檢疫的意願，所以暫未能預計明日會有多少人獲安排離開檢疫中心。她又表示，可返家檢疫的人士應是確診者的密切接觸者，「希望佢哋知道自己比較高危，就算返屋企都會留喺屋企」。

被問及是否擔心有關人士回家後才發病，張竹君回應稱，觀察到大部分患者的潛伏期在一周至10日，安排14日檢疫是為求保險。