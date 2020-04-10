【新冠肺炎】台灣382人確診感染　今起對景點及夜市實施人流管制

新冠肺炎疫情持續，台灣中央流行疫情指揮中心今天（10日）發布數據顯示，9日台灣新增2例境外輸入型病例，至此，台灣共有382人確診感染，其中本土案例54例，境外輸入328例。 台中央流行疫情指揮中心當日還表示，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，自即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。

台指揮中心指出，針對夜市、傳統市場及商圈管制，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，至於攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，可採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。

此外，台指揮中心還表示，風景管理區等會依其場域及屬性訂立共通性與個別性管制原則，共通性原則以周邊停車場作為流量控管重點，如果停車場車輛達50%，將透過適地性簡訊服務發出警訊，提醒民眾可能先行改變行程，也會考慮到周邊道路系統，導引至其他地方。

觀光旅宿業部分，台交通部觀光局將針對熱門景點等於連續假期前進行住房率調查，並請入住率高的飯店業者，落實出入動線及用餐分流等措施。

至於寺廟參拜人流管制部分，台內政部已請地方政府輔導所轄寺廟規劃參拜動線，控管人數，並在疫情嚴峻期間，避免提供飲食，主動與外圍攤商協調販賣動線，以確保民眾便利通行為原則。