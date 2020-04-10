新冠肺炎│港鐵金澤培捐20%薪金為期半年　董事會捐1個月袍金

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港鐵今日公布，主席歐陽伯權及董事會成員決定捐出1個月董事袍金。行政總裁金澤培及其他執行總監由4月起，將每月捐出20%薪酬予社會，為期6個月。港鐵稱稍後會擬定捐款詳情。 2019年港鐵年報推算，兩筆款項約共約620萬元。

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港鐵表示，董事會主席歐陽伯權及董事會將會捐出一個月的董事袍金。撇除四名官員，歐陽伯權及董一共有16人，按2019年港鐵年報推算，16人一個月董事袍金約70萬元。

金澤培將由4月起，捐出兩成薪金，為共六個月。（資料圖片）

行政總裁金澤培及其他總監由今年4月起，每月捐出20%薪酬給社會，為期六個月，港鐵稱為協助在新型冠狀病毒疫情中有迫切需要的人，公司稍後會擬定捐款詳情。政總裁金澤培說，雖然港鐵在疫情中亦承受巨大收入損失，「但香港是我們的家，港鐵一直盡力向公眾伸出援手，希望盡一分力，與社會共度困境。我們同心協力定可跨過這難關。」

根據2019年年報，金澤培及九名總監的基本薪金、津貼及實物收益共5,510萬元，連續六個月捐出20%薪金，即相等於年薪一成，合共約550萬元。