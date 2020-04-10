新冠肺炎│港鐵金澤培捐20%薪金為期半年　董事會捐1個月袍金

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港鐵今日公布，主席歐陽伯權及董事會成員決定捐出1個月董事袍金。行政總裁金澤培及其他執行總監由4月起，將每月捐出20%薪酬予社會，為期6個月。港鐵稱稍後會擬定捐款詳情。

2019年港鐵年報推算，兩筆款項約共約620萬元。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+12
+11
+10

港鐵表示，董事會主席歐陽伯權及董事會將會捐出一個月的董事袍金。撇除四名官員，歐陽伯權及董一共有16人，按2019年港鐵年報推算，16人一個月董事袍金約70萬元。

金澤培將由4月起，捐出兩成薪金，為共六個月。（資料圖片）

行政總裁金澤培及其他總監由今年4月起，每月捐出20%薪酬給社會，為期六個月，港鐵稱為協助在新型冠狀病毒疫情中有迫切需要的人，公司稍後會擬定捐款詳情。政總裁金澤培說，雖然港鐵在疫情中亦承受巨大收入損失，「但香港是我們的家，港鐵一直盡力向公眾伸出援手，希望盡一分力，與社會共度困境。我們同心協力定可跨過這難關。」

根據2019年年報，金澤培及九名總監的基本薪金、津貼及實物收益共5,510萬元，連續六個月捐出20%薪金，即相等於年薪一成，合共約550萬元。

港鐵董事會各董事袍金及執行委員會各高層薪金。（港鐵2019年年報）

【新冠肺炎】市建局高層本月起減薪一成　為期一年
【新冠肺炎】機管局收益不足CEO林天福、6名執行總監自願減薪20%
新冠肺炎︳迪士尼副總裁以上職級減薪　演藝人員每周放一日無薪假
抗疫基金︳特首及司局長減薪一成　林鄭否認因政治形勢所迫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。