抗疫基金︳特首及司局長減薪一成　林鄭否認因政治形勢所迫

特首林鄭月娥「疫市」加薪惹來跨黨派批評，她傍晚在第二輪抗疫基金記者會宣布，她與3名司長、13名局長及特首辦主任齊齊減薪一成，為期12個月，顯示願意並需要與市民共渡時艱。 林鄭月娥否認近日受批評或政治形勢，才決定減薪，「唔係近兩、三日決定」，她重申提出加薪並非在今次《預算案》提出，又指立法會議員亦於去年10月加薪。 她提到，減薪只適用於主要官員，不能強加於行政會議非官守議員身上，他們可自行決定是否減薪。據悉，行會成員亦會跟隨官員減薪一成。

林鄭月娥與司局長減薪一成。（梁鵬威攝）

對於有不少高層都決定減薪2至3成，減薪1成是否足夠共渡時艱，同樣會否叫立法會議員一起減薪？

林鄭表示，有關加薪預算是在去年7月1日跟通脹和機制調整，強調不是在本年度提出加薪，而有關預算早前已經在立法會通過。她又指，預計她本年度薪金預算只增加約2%，並非一成，希望大家都要「擺事實，講道理」，重申立法會議員、行會成員都是跟機制調整。至於會否要求立法會議員及行會成員跟隨，她稱由他們自行決定，會尊重其自主權。

特首辦日前回覆財委會提問時透露，行政長官林鄭月娥在2020至2021年度的薪金預算開支為521萬，較去年度加薪12萬，惹來不同黨派議員批評，其中建制派田北辰更指林鄭「疫市」加薪「厚面皮」。

林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，對薪酬調整持非常開放態度，現在首要任務是防疫抗疫，以及支援企業和僱員。