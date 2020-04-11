【抗疫基金】羅致光料6月發薪酬補貼　對能否準時「心大心細」

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，涉1,375億元。措施包括向多個行業發放薪資補貼，上限為工資的五成，補貼上限為9,000元，為期6個月、獲資助僱主需承諾不裁員，以達致保就業目的。 勞工及福利局局長羅致光今日(11日)在港台節目《星期六問責》中表示，預計補貼可在5月中至5月底開放申請，6月發放。有人指補貼派發的時間「好遲」，惟羅致光指「事實上已經係最短嘅時間」，又稱「事實上你問我有無信心做得到，都係心大心細，一定要好多嘢都順利，嗰個時間表先做得到」。按他早前公開稱，是6月底發放補貼。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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勞工及福利局局長羅致光表示，現時所公布的只是措施初步的構思，中間細節仍然需要敲定，現時仍和協助申請的單位商討，在公布開放申請時會提供申請指引和細則。

企業沒有經濟困難 如老闆派花紅都令員工受惠

羅致光又指，預計補貼可在5月中至5月底開放申請，6月發放。有人指補貼派發的時間「好遲」，惟羅致光指「事實上已經係最短嘅時間」，又稱「事實上你問我有冇信心做得到，都係心大心細，一定要好多嘢都順利，嗰個時間表先做得到」。而政府若要短時間內推行項目，項目的部份內容都需要「鬆動些」。例如有些企業沒有經濟困難，但申請補貼後可將補貼作為花紅發放給同事，雖然有違政策原意，但都是令員工受惠，強調涉及政策是需衡量成本效益和進度。

對於有指薪酬補貼措施不能阻止僱主減薪。羅致光表示，如果申請薪酬補貼的條件是不能減薪，相信會令很多生意大跌的僱主未能申請，甚至無法經營。若要調查每個僱主有否減薪，相信會令計劃申請時間拖延2至3個月；若再判斷僱主減薪幅度是否合理，相信要翻查貿易記錄，行政工作量或需50至100倍。

他相信，僱主和僱員會因此薪酬補貼產生勞資糾紛，但在現時的經營環境，勞資糾紛難以避免，現時計劃只屬初步構思的階段，細節會在申請前才能公布，仍在聽取意見。