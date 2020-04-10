第二輪抗疫基金分配不均　11類勒令關閉場所　獨漏支援Party Room

新冠肺炎疫情持續，各行各業受到嚴重打擊，政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，推出800億元保就業計劃，補貼僱主支付員工一半薪金。不過有業界反映措施有漏洞，更有失業人士不獲補貼需申領綜援。 民主黨立法會議員尹兆堅今(10日)聯同洗衣業、派對場地界代表等召開記者會，指第二輪抗疫基金存在不少漏洞，未能惠及有關行業。其中香港派對場地協會會長林漢然表示，政府早前勒令Party Room關閉，但未有在新一輪基金作任何補貼支援。他強調行內500間Party Room 失去收入，逾5,000名從業員生計受影響，預計八成公司或面臨倒閉。 尹兆堅批評，被政府強制停業的11行業中，僅Party Room被無視，質疑政府做法「大細超」，促請政府公平對待所有受疫情影響的行業，向未被涵蓋或支援不足的行業與重點行業統一標準，派發額外現金資助。

民主黨立法會議員尹兆堅今(10日)聯同洗衣業、派對場地界代表等召開記者會，指第二輪抗疫基金存在不少漏洞。(高仲明攝)

除派對場地業，洗衣業亦面臨慘況。香港洗衣商會副主席李林表示，受疫情影響，洗衣業陷入寒冬，但因酒店業、保安業和醫院仍需要洗衣服務，故他們想暫時關閉洗衣廠減輕虧蝕都不行。李林批評，政府僅對酒店、飲食業等提供資助，但對洗衣界卻毫無支援，「係咪我地執晒佢，政府自己開洗衣廠」，促請政府能夠盡快提供補助。

教育中心及幼稚園任職英語導師Ms Moore指，受疫情影響，早於2月已被公司裁員，現時處於「零收入」狀態。惟她稱失業人士獲的援助卻比在職人士少，因政府僅安排放寬申請綜援資格，每月只能獲2500多元的生活資助及1000多的租屋津貼，連租金也不足以支付，難理解政府為何對失業人士的援助比其他人更少。

註冊運動教練羅生生稱，隨政府在一月尾暫停政府轄下的運動場地後，他們的收入大減。但政府僅僅向他們提供一次性的7500元補助，金額僅足以支撐一個月家庭收入，他指若政府仍不提供任何支援，他們繼續無收入，需要領綜援度日。

尹兆堅建議，政府應設立失業援助金，向今年1月後失業人士派發失業援助金，金額應與企業補助金一樣，每人9000元，上限6個月。另外他認為政府應將財政預算案中的派錢一萬元增加至兩萬元，以支援自僱人士和全港市民。