抗疫基金│張建宗：將公開薪酬補貼僱主名單　不應糾纏會否減薪

新冠肺炎疫情持續，政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，涉1,375億元。措施包括向多個行業發放薪資補貼，上限為工資的五成，補貼上限為9,000元，為期6個月、獲資助僱主需承諾不裁員，以達致保就業目的。 政務司司長張建宗今日（11日）在商台節目中表示，相信第二輪防疫抗疫基金對現時高企的失業率有一定紓緩作用，推出薪酬補貼更是有違政府傳統管治思維，是「從未做過」，「幾大膽」的措施。政府會將受資助的僱主名單的「公諸於世」，讓僱員、工會、媒體都能監測。有聲音指薪酬補貼未能阻止僱主減薪，張建宗認為不應過分糾纏於僱主會否減薪，因「好多行業都已經發生緊」，但當僱主有資金來源，相信「唔會去做比較極端嘅嘢」。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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政務司司長張建宗表示，第二輪防疫抗疫基金是史無前例的紓困措施，對現時高企的失業率有一定紓緩作用，相信本港失業率不會上升至沙士期間的8.3%。他指，希望大眾不要只聚焦單一措施，而應記住政府有整體策略支援企業和員工。張建宗表示，會和11名局長，出席本月17日的立法會特別財委會，並一一解答問題，他在假期內開會討論細節。

勿過分糾纏僱主會否減薪 補貼可避免僱主「做比較極端嘅嘢」

對於薪酬補貼方面，張建宗至，推出薪酬補貼更是有違政府傳統管治思維，是「從未做過」，「幾大膽」的措施。政府會將受資助的僱主名單的「公諸於世」，讓僱員、工會、媒體都能監測，若僱主的申請時不誠實、政府都有罰款甚或列為刑事罪行。他強調，僱主需將所得薪酬補貼全數支付予員工，同時不能裁員。張建宗又指，不少僱主對薪酬補貼反應正面，認為不應過分糾纏於僱主會否減薪，因「好多行業都已經發生緊」，但當僱主有資金來源，相信「唔會去做比較極端嘅嘢」。

4萬元資助補習社屬心意 承認作用不大

另外，新一輪抗疫基金中包括向每間補習社發放一筆4萬元資助，有補習社表示資助不足以交租，難以生存。張建宗表示，明白補習社對資助幅度不滿，承認4萬元的資助「唔係真係幫得到好大」，但「都係一個心意」，強調政府仍有提供薪酬補貼和百分百擔保低息貸款等其他支援措施。

料申領綜援人數倍增 放寬綜援上限是「挑戰自己思維」

另外，第二輪防疫基金包括將放寬綜援資產限額上限一倍，為期6個月，自住物業首12個月不計入資產限額。張建宗表示，政府以往對申請綜援的要求比較緊，是次放寬要求是「挑戰自己思維」和「特事特辦」。估計措施實施後，申領失業綜援的人數會倍增，預計4萬個家庭可受惠。