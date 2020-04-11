【新冠肺炎】蒙古3萬贈羊將於7月被趕往中國　入境前嚴格檢疫

早前，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在中國爆發後，蒙古國總統巴特圖勒嘎2月27日到中國訪問，並代表該國向中國贈送3萬隻羊。 中國官媒《環球時報》周五（10日）發文表示，1個多月來，不少網民惦記着3萬隻羊甚麼時候運到中國，又將如何運送，現在終於有確切消息。該報從知情人士處了解到，蒙古國國慶那達慕節日（7月11日）前後，3萬隻羊屆時應已長得肥壯，就會把牠們以驅趕方式送到中國。

2月27日，習近平在北京同蒙古國總統巴特圖勒嘎會談。巴特圖勒嘎代表該國向中國贈送3萬隻羊。（新華社）

據悉，這3萬隻羊是蒙古國各省牧民向中國捐贈。比如，烏布蘇省捐1000隻羊，巴彥洪戈爾省捐2000隻，布爾干省捐2500隻等等。目前，這些羊正在牧民的悉心照料下加緊增重。蒙古國國慶那達慕節日前夕，3萬隻羊將從蒙古國各省「集結」到中蒙邊境口岸蒙方一側的東戈壁省扎門烏德市。

報道引述知情人士透露，3萬隻羊確實要以驅趕方式送入中國內蒙古自治區二連浩特市，入境前會履行嚴格的檢驗檢疫手續，中蒙雙方將在二連浩特市舉行交接儀式。

據報道，中國駐蒙古國大使柴文睿近日在會見蒙古國總統外事顧問特格希扎爾格勒時表示，蒙古總統巴特圖勒嘎在中國抗擊疫情關鍵階段專程訪華給予堅定支持，充分體現了蒙古國人民對中國人民的深情厚誼，中方對此表示衷心感謝。特格希扎爾格勒表示，巴特圖勒嘎2月底訪華提出捐贈3萬隻羊，是蒙古國人民的一片心意，真誠希望能夠助力中國人民徹底戰勝疫情。

此前內地網絡曾流傳多段「萬羊奔騰」的影片，稱蒙古國以趕羊的方式，將3萬隻捐贈羊趕往中蒙邊境，惟官方其後闢謠，稱兩國目前仍在商洽運抵方式。其後，《環球時報》發文引述蒙古國中華總商會會長楊曉琪表示，按照雙邊既有協定，牛羊必須在蒙古國境內屠宰，並加工達到60%至70%的成熟度，經高壓和物理滅菌消毒、真空包裝，最後由中國海關抽檢化驗合格後，方可入境中國，認為這批贈羊屠宰後運往中國的可能性較大。

（環球時報）