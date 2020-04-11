新冠肺炎｜縱橫遊下月推149元上海杭州團　常務董事嘆蝕都要做

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，至一月開始，由於全球多個地區陸續有多個對外隔離措施或「封城」，重創旅遊業等相關行業生計。 縱橫遊今天（11日）宣布，預定將於下月9日，恢復出團外遊，首團預計會出發到上海、杭州。縱橫遊常務董事袁振寧表示，只要符合「三大條件」，將會如期出團，並指現時已有不少市民查詢出團詳情，似乎已「蠢蠢欲動」踏出家門，又指停團多時，「蝕都要做」，記者查看有關旅行團詳情時，發現團費僅149元，並可隨時取消，似乎相當吸引。

▼4月8日 武漢解封情況▼

+ 17 + 16 + 15

縱橫遊今天（11日）宣布，預定將於下月9日，恢復出團外遊，首團預計乘坐港龍班機會發到上海、杭州，最低團費只需149元，縱橫遊常務董事袁振寧表示，該個旅行團為前往華東一帶5天，現時出發人數已經足夠。

袁振寧說，能否確認出發要視乎航空公司會否取消航班、特區政府從內地回港措施會否現延長及中國國內是否允許接待外國遊客，強調三大元素，絕一不可，如最終未能出發，將會全數退還給客人收手續費。

（縱橫遊截圖）

楊說，整個旅遊業界已停工多時，現時得知內地情況有改善，有機會「開關」，對市場來說是好訊息，因此認為「蝕本都要開」。