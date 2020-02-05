【武漢肺炎】康泰、縱橫遊、永安等多間旅行社　取消台灣、越南團

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大。康泰旅行社今日（5日）宣布，決定取消2月29日或之前出發的所有越南旅行團及台灣旅行團，分別涉及10團約 300名顧客，及15團約250名顧客。永安旅遊亦取消本月所有越南、台灣團。 縱橫遊亦表示，因應台灣當局新措施，取消從明日起至2月21日出發的台灣團，預料受影響團數為16團，涉及400人，已報名客人可免手續費取消出發。

▼2月5日政府公布多項措施▼

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康泰指，因應南多個景點將會陸續關閉，以及台灣提升入境限制，為免行程受阻，決定取消2月29日或之前出發圴相關旅行團。取消的越南旅行團涉及約10團及約300名顧客。受影響的台灣旅行團涉及約15團及約250名顧客。旅行社會陸續通知受影響顧客， 他們可選擇即時轉團往其他地區、保留團費 6 個月，或扣除手續費後退回團費。如有進一步消息，將會於其網頁或康泰官方社交媒體上公布。

縱橫遊表示，因應台灣當局新措施，取消從明日起至2月21日出發的台灣團，預料受影響團數為16團，涉及400人，已報名客人可免手續費取消出發。

東瀛遊亦取消明天2月6日至29日期間出發之台灣及越南旅行團，合共18團，約400名客人受影響。東瀛遊表示受影響的客人可以選擇轉團、保留團費6個月或全數退款，不收取任何手續費。 東瀛遊已陸續通知受影響客人，如已報團的客人可致電電話查詢中心：3692 0888查詢有關事宜。



至於3月1日起出發的旅行團安排，將於稍後時間公布。並將繼續密切留意相關地區的最新情況，再作出適當的調整安排。