復活節｜西貢海傍食肆幾近滿座　經理：生意升三成僅「虛火」

踏入復活節假第二日，雖然政府呼籲市民盡量留在家中，但不少人仍然到郊外遊玩。西貢市中心一帶人流興旺，海傍一帶的海鮮酒樓在中午時間幾乎坐滿。有市民直言，約一個半月以來，未有與家人出外用膳，特意假日期間與家人到戶外走走，在海傍食肆用餐。有酒家經理表示，這兩日生意額較「限聚令」及「限客令」剛推出時多約三分之一，但形容僅屬「虛火」，疫情之下，生意今非昔比。

洪記海鮮酒家總經理譚靄庭表示，這兩日生意比十幾日前多三分一，但形容情況屬「虛火」， 不會持久。（高仲明攝）

復活節假期第二天，新冠肺炎疫情下，不少市民選擇到戶外活動。西貢市中心一帶人流興旺，市民陳先生一家四口，攜同兩犬到此處渡假。他指，疫情之下，已減少朋友聚會，只會與家人活動。他指，疫情下逗留室內日子長，一家希望藉復活節假外出逛逛，「否則人到癲。」

在中午時間，西貢海傍一帶的海鮮酒樓幾乎滿座。食客Rex一家四口亦前來用膳，他指，兩子因停學長留家中，希望能夠到戶外走走，故今日一家前來西貢享天倫之樂，「透下氣」。他指，今次是一個半月以來，首次一家四口出外食飯，已做好防疫措施，亦特別選擇戶外用餐，空氣流通，較為安全。他說疫情下，經濟轉差，今日消費不會特別大，「要量入為出。」

食客Rex一家四口前來西貢的戶外酒家用膳。（高仲明攝）

海傍酒家幾近滿座 生意升三分一 酒家經理：依家都係吊緊鹽水

洪記海鮮酒家總經理譚靄庭表示，上月底剛推出「限聚令」及「限客令」時，生意即水靜鵝飛，「座位坐唔夠三分之一，夜晚只係坐到十枱。」譚指，這兩日西貢天氣好，加上疫情稍有緩和，不少市民在復活節假外出，生意額比十幾日前升約三成，但他形容僅屬「虛火」，對比疫情前的生意，相差太遠，「依家都係吊緊鹽水，生意都唔夠補貼薪金及租金，但唔做唔得。」

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喺屋企食公仔麵來都想轉下食其他嘢

附近另一露天茶座負責人邱先生表示，剛推出食肆規限措施時，人流大跌，生意即時減少，但兩星期以來，逐漸多市民外出，「你喺屋企食公仔麵來都想轉下食其他嘢。」

邱指，這兩日人流與疫情前的周末差不多，昨日陽光普照，人流比今日更多。他指，對比上周末，生意額上升五成，不過疫情下，餐廳需開源節流，如減少兼職工作時數，以繼續經營。