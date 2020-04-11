復活節｜赤柱人頭湧湧　家長取消外遊帶子女放電：提早出發避人潮

新型冠狀病毒疫情持續，適逢一連四日復活節假期，本港日前多個地區均人頭湧湧，難以做到有安全社交距離。 今日（11日）港島赤柱有不乏一家大小的身影，有帶同子女遊玩的家長稱，原本計劃假期到台灣旅遊，惟疫情令外遊計劃泡湯，只好轉到户外「放電」。有上月曾到赤柱的家長稱，今日較當時多人，更有部分外籍人士未有戴口罩。 有餐廳負責人稱，昨日生意額與往年復活節假期差不多，惟今日人流銳減，估計生意額下跌一半。

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復活節連假第二日，於港島赤柱不乏一家大小的身影，部分小童更未有戴上口罩。張太太與一對分別為10歲及4歲的子女到赤柱遊玩，她稱已有超過一周未有落街，加上原計劃於復活節假期往台灣旅遊，惟疫情令外遊計劃泡湯，故帶子女到户外「放電」。她稱為避人流提早於早上8時多出發，當時巴士未有太多人，若見人流增加便會離開。她又指，已帶備消毒液，並只會趁人少讓子女脫下口罩。

10歲的張小朋友稱，多日未有外出、平日只會在家做功課及玩遊戲機，加上因停課未能與同學見面感沉悶；又稱因未能到台灣遊玩感失望，對於今日終有機會外出感到開心。

張太太稱，因未能如期到台灣旅遊，故與子女到户外。（張嘉敏攝）

趙先生一家三口到赤柱行街，他指已逾一星期未有與女兒外出，趁假期帶她「抖下氣」。他稱留意到昨日郊外人流甚多，而自己曾於上月到訪赤柱，見當時人流甚少，故決定於今日再訪。不過，他稱今日人流較上月多，有部分外籍人士更未有戴上口罩，自己會特別謹慎，並不會讓女兒脫下口罩。

鍾先生於早上10時多自行駕駛到赤柱，他帶同年約4歲的兒子到場。他稱現時平均一星期外出一次，有見日前多區人流甚多，故避免前往商場等多人地方。他又稱不會脫下口罩，並會流意雙手清潔，人多時便會離開。

劉先生一行四人於附近山徑行山，他稱刻意選擇前往較少人的路徑，並於早上前往避開人潮。他稱自己每周約行山一至兩次，因健身室等地關閉，希望能繼續做運動。他稱自己會於人多時戴上口罩。

於赤柱經營餐廳的Rolf Schneider，稱昨日的生意與上年復活節時期差不多，惟今日人流大減，估計營業額下跌一半。他稱，受「限聚令」及每枱須相距1.5米的措施影響，餐廳整體減少約20枱，估計未來兩日假期營業額均大跌。

▼限聚令升級延長▼