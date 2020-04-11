新冠肺炎│首日37人按10+4措施回家隔離　專家憂四分一成漏網之魚

新冠肺炎疫情嚴峻，本港多個檢疫中心使用量接近飽和。衛生署推「10+4」政策，容許強制檢疫人士在第10日後選擇離開檢疫中心，回家繼續隔離4日，首日有37人按新措施回家隔離。對於港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）認為，14日隔離「唔係好穩陣」，衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，14日是科學委員會及專家們的建議，若有新建議署方願意跟隨。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，只有四分三患者會在檢疫首八天被驗出病毒，加上檢測假陰性等不確定因素，四分一患者或會變成漏網之魚。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，首日有37人按措施回家隔離。（羅君豪攝）

檢疫中心空缺只餘約三成，衛生署推行「10+4」政策，容許強制檢疫人士在第10日後選擇離開檢疫中心，回家繼續隔離4日，以騰出位置給其他需要接受強制檢疫的人士。

「10+4」措施在今日首次實行。張竹君表示，有37人接受安排離開檢疫中心。但她指，措施是視檢疫中心的使用量作調整，未必即時騰出很多空位。

▼限聚令升級延長▼

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對於袁國勇的14日隔離「唔係好穩陣」的說法，張竹君指新冠病毒的潛伏期一般為7至10日，故科學委員會建議14日的隔離期，若科學委員會及專家們有新建議，署方願意跟隨。

張竹君強調，強制檢疫人士大多是確診患者的密切接觸者，他們要接受署方的28日醫學監察，如有不適會即時由救護車送院治理。不過，會否公布相關人士的檢疫住所名單， 也未有回應。

梁子超：幾類人不應提早回家檢疫

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，最「穩陣」的檢疫方法必然是在檢疫中心度過14日，奈何香港有「先天性問題」，定點檢疫處所不足，惟有退而求其次，讓檢疫人士提早回家。他相信只有四分三患者會在檢疫首八天被驗出病毒，加上檢測假陰性等不確定因素，四分一患者或會變成漏網之魚。

梁續說，倘隱形患者在檢疫第10天回家，沒有被驗出病毒，亦沒有出現病徵，便會在家居構成一定傳染風險。他建議與家人共用房間或洗手間的人士，盡量不要回家檢疫。除此之外，從事高危行業、接觸多人的檢疫人士，如在院舍、醫院、監獄工作，以及紀律部隊等，也應在檢疫中心完成14日檢疫。倘安排上述人士回家完成最後四天檢疫，他建議當局向他們派發樣本樽，並要求他們於檢疫第15日再次接受檢測，結果呈陰性方可讓他們上班，以免發生大型群體爆發。