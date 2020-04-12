新冠肺炎│縱橫遊6小時內突撤重辦內地團計劃　皆因張竹君一句話

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不過旅行社縱橫遊昨日（11日）宣布，預定下月9日，恢復出團到內地；之後多名專家指，即使近數日香港新增確診個案減少，但亦不能鬆懈，不建議外遊。事隔一日，縱橫遊今日（12日）表示，決定將所有旅行團取消至6月19日，將廣大市民健康放首位，「聽到衛生署張祝君（應為張竹君）醫生的呼籲 5月都不建議外遊」。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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縱橫遊昨日宣佈計劃5月重開內地團，但僅一日即撤回。（資料圖片）

開華東團僅149元 需三個條件符合

縱橫遊昨日宣布，預定於下月9日，恢復出團外遊，首團預計出發到上海、杭州，團費最低只需149元，不過最終仍需視乎航空公司會否取消航班、特區政府從內地回港措施會否現延長、內地是否允許接待外地遊客等三個因素，方可決定能否出發。

中午FB出帖：5月8日起中國旅行團一直開放報名

縱橫遊今日中午約12時先在Facebook表示，自農曆年前內地爆發新形冠狀病毒，已隨即取消所有農曆年期間的中國旅行團；其後香港特區政府在2月初宣佈從內地回港，需進行14天家居隔離，為期3個月，公司隨即取消所有中國旅行團至5月7號，是以計劃在5月9日復辦。

縱橫遊在該帖文指出，5月8日起至秋季的中國旅行團一直開放報名，只是因應措施還未取消，公司會根據政府的回港隔離措施及疫情，稍後決定會否取消旅行團。縱橫遊指一直以旅客的安全為先，過去數月率先取消不同國家的旅行團至5月底，「亦希望政府加快決定從國內回港的隔離措施會否取消及延長，好讓業界一致行動，對公眾減少困惑」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生下午表示，暫不適合外遊，因全世界疫情未受控。（盧翊銘攝）

張竹君：暫不適合外遊

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在下午4時半的記者會，被問及有旅遊社擬5月重開外遊團。張醫生即說，現時「限聚令」將於本月23日午夜屆滿，她指政府會看最新情況會否延期，但暫不適合外遊，因全世界疫情未受控。

6時FB再發帖：我們聽到了，了解及明白

縱橫遊隨即在下午6時再於FB推出新帖，稱為配合衛生署及各界的建議，將延長取消所有旅行團至6月19日。「感謝您們給我們的聲音，我們聽到了，了解及明白」，「我們亦剛聽到衛生署張祝（竹）君醫生的呼籲 5月都不建議外遊，所以將廣大市民的健康放首位，決定不再等政府回港的隔離措施是否會延長，自行率先決定將所有旅行團取消至6月19日 」。

▼限聚令升級延長▼