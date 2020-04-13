新冠肺炎︳何栢良：目前文憑試如期開考相對安全　戶外活動避聚集

本港昨日（13日）錄得4宗新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計1,005宗疑似及確診個案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（13日）早在港台節目表示，醫學上受控的定義，指連續兩個潛伏期沒有新增個案，即是至少28日；若以至少14天「零感染」計算，本港自疫情爆發以來，只有3月15日屬「零感染」。他認為，目前亦未適合放寬限制社交距離措施。 何栢良又指，目前輸入個案大部分未有進入社區，若無本地感染、源頭不明及群組爆發個案，做足防疫措施的情況下，如期於4月24日開考中學文憑試（DSE）相對安全。

何栢良表示，醫學上受控的定義，指連續兩個潛伏期沒有新增個案，即是至少28日；若以至少14天「零感染」計算，本港自疫情爆發以來，只有3月15日屬「零感染」。（資料圖片）

何栢良表示，過去數天輸入個案呈下降趨勢，機場入境人數平均只有數百人，大部分為香港居民；本地感染過去三日各有1宗個案，但由於過去數天屬假日，檢測數字不多，平均每日只有約400宗，較非假期的每日逾千宗檢測少，因此本地個案的數字顯得較少。

何栢良強調，目前不是外遊適當時機，戶外活動亦應避免聚集，部分郊野公園地點人流密集，他呼籲市民必須配戴口罩。

因應檢疫中心容納量接近飽和，衞生署由4月11日起推出「10+4」措施，即有需要時可安排檢疫人士在入住檢疫中心10天後，通過病毒測試及醫護評估的人士，餘下4天可返回家居繼續隔離檢疫。

何栢良認為，「10+4」屬於降格措施，並非最好的選擇，最理想仍是14天全在檢疫中心隔離，應該循增加中心容納量方面著手解決，例如可參考其他地區做法，利用酒店作隔離點，但他批評政府在這方面「不作為」。他認為，若在檢疫設施充足的情況下，應立即恢復14天於檢疫中心隔離的安排；而目前亦未適合放寬限制社交距離措施。

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