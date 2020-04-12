新冠肺炎｜兩人東京返港確診　同機同座號相隔四行　難定機上傳染

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，今日（12日）錄得4宗新增個案，累計1,005宗，包括1宗疑似個案，當中360人已出院，4人死亡，其餘641人仍住院。另外，今日新公布的第1003宗個案，為第902宗個案男病人的密切接觸者。 根據衞生防護中心的資料，昨日公布的第1000宗及1001宗個案，同樣於4月9日乘坐CX521航班從日本東京回港，前者座位編號為15A，後者則為19A，即二人同機同座號，僅相隔四行。有傳染病專科醫生認為，確有可能於飛機上感染，例如接觸相同物件，但需進一步檢測病毒，現時難以判斷。

衞生署公布今日新增個案只有4宗，為近一個月新低。（盧翊銘攝）

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沒外遊患者同英國返港患者同住新田仁壽圍

今日公布的第1003宗個案，為一名63歲女病人，是四名新患者中唯一沒有外遊史。她於4月1日發病，出現發燒、流鼻水及腹瀉等病徵，是第902宗個案患者的密切接觸者。第902宗個案患者是61歲男病人，居於英國，於3月24日返港，28日起有發燒、咳嗽及頭痛。男病人報稱香港住處為元朗新田仁壽圍，與第1003宗相同。

至於其餘3宗今日新增的個案，第1002宗為56歲男病人，曾往美國旅遊，4月10日返港，並沒有病徵，居住於屯門松苑1座，之後入住屯門醫院。第1004宗個案為20歲男人，本身於英國留學，3月29日返港，居住於葵涌大窩口邨富泰樓，到4月8日時病發，出現頭痛及流鼻水等病徵，之後入住威爾斯親王醫院。

加拿大返港危殆青年之妹亦確診

第1005宗個案為21歲女病人，本身有長期病患，於加拿大留學，3月28日返港，居住於屯門海景花園8座，4月8日病發，出現喉嚨痛及發燒等病徵，入住屯門醫院。她與第956宗個案、28歲男患者有關連，兩人均於加拿大留學，同於3月28日回港，據悉兩人是兩兄妹，兄長目前情況危殆。

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兩確診者東京返港 乘坐CX521航班

另外，衞生防護中心今日亦進一步披露第1000宗及第1001宗病者回港時的航班資料，兩人同樣乘坐4月9日從東京返港的CX521航班，前者座位編號為15A，後者則為19A。翻查資料，第1000宗病者為37歲男人，沒有病徵，在西營盤香港萬怡酒店進行檢疫；第1001宗則為59歲男病人，他於上月31日有頭痛，居於中半山麥當勞道64號碧雲樓。二人入住瑪麗醫院，並不相識。

由上周三（8日）起所有乘搭飛機抵港居民及入境人士，要即往香港國際機場附近的亞洲國際博覽館交深喉唾液樣本，然後方可離開。兩人是新計劃下被找到的患者。

傳染病專科醫生：扶手最高危

二人同乘坐同一航班，又同樣為A排座位，就此感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，難以判斷是否於航班上傳染，需進一步檢查病毒排序，但確有可能於機上傳染。他表示，飛沫射程範圍遠，假如感染者未有戴口罩，飛沫或可傳至3、4行範圍。他又稱，飛機上的走廊位會較高危，「個個都驚跌，個個都扶（扶手）」，假如病毒在扶手上，就較易受感染。此外，機上的座位、螢幕、螢幕操控是共用物，如上一手乘客帶有病毒，亦會增加風險。他表示，較大機會是經過機上設施傳播，但強調只是推測，始終需進一步檢測。

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