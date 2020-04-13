活豬供應價半個月升30%　鮮肉大聯盟冀港府改「日日清」穩定供應

本港近日內地活豬供應大減，由月初的逾1,600隻，減至今日（13日）的1,288隻，令整體供應減少。拍賣價亦因此急升，由4月1日的3,279元，急升至今日達4,235元，半個月間升近30%。 鮮肉大聯盟今日(13日)舉行記者會，不滿活豬供應太少，價格大幅上升，冀港府改善「日日清」政策，如由現時24小時限制變成36小時，舒緩供應緊張，以及建議中港兩地海關檢疫程序簡化，以讓有更多豬隻來港。

活豬由日供1600隻下跌至1300隻

豬肉行總商會理事長許偉堅表示，由本月中旬起，內地進口活豬數量明顯減少，由平均1600隻，跌至約1300隻，「全個行業都唔夠豬買」，昨日拍賣價更高達4600元，對比去年多期升近千元，若情況持續，拍賣價將會繼續高企。

豬肉行總商會理事長許偉堅（左一）期望，政府放寬日日清政策。（黃詠榆攝）

情況會否受新冠肺炎疫情持續，廣東省政府周五（10日）規定跨境貨車司機入境內地時，必須提供健康證明影響？翻查資料，上周五內地活豬進口，較前一日少三成，為今年2月以來最少。

然而，許偉堅指供應數量減少與復活節連假、中港司機檢疫、新冠肺炎疫情沒關係。

促兩地海關檢疫程序簡化

許偉堅指，非洲豬瘟疫情暫過，期望港府可改善「日日清」政策，如由現時24小時限制變成36小時，「多返12小時走盞」。另外，他亦建議兩地海關檢疫程序簡化，以讓有更多豬來港。

協助業界的飲食界立法會議員張宇人指，會向政府反映相關問題，「最希望係活豬供應可以穩定，活豬可以回落，市民亦都唔需要捱貴豬。」