【新冠肺炎】單日增5宗　居億元豪宅花園台14個月大女嬰確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（13日）新增五宗個案，連續兩日錄得單位數增幅。 在五宗個案中，其中一個是一名14個月大的女嬰，她曾與家人前往英國，一直無病徵，她的外傭早前已確診。此外，一名曾乘坐郵輪「珊瑚公主號」（Coral Princess）的婦人亦確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，本港今日新增五宗個案。（歐嘉樂攝）

張竹君說，今日新增五宗確診個案，包括三男兩女，個案編號分別為1006至1010，當中四名有外遊記錄，其餘一名無外遊人士則是確診者的家人，故被定義為密切接觸者。

至今已有多於一名居於花園台的人士確診新型冠狀病毒。（歐嘉樂攝） 14個月大女嬰確診 第1009宗個宗是14個月大的女嬰，她曾與家人前往英國，一直無病徵。張竹君說，由於嬰兒難以取口水樣本，故他們當時落機時，已給予大便的瓶樽，他們在4月9日交還樽化驗，後來發現初步陽性，轉院後再證實確診。 張竹君又指，其家傭（#993)早前已確診。翻查資料，第993宗為一名32歲外傭，家住億元豪宅舊山頂道8A號花園台3座，她在2月1日至4月7日與僱主曾到英國，3月28日起發燒，即返港前已發病。

張竹君表示，一名14個月大的女嬰確診，她曾與家人前往英國。（歐嘉樂攝）

兒子早前確診 染疫父親屬第三代傳播

在新增的五宗個案中，只得一名無外遊記錄。他是67歲男士（#1008），一直無病徵，其兒子早前已確診（#884），故他屬於密切接觸者，在檢疫中心確診。

資料顯示，他的確診兒子是23歲男患者，早前有發燒，曾於3月22至27日到澳門，未曾去過灣仔酒吧Dusk Till Dawn，衞生署稱他與第635宗個案有流行病學關連。翻查資料，第635宗、40歲女患者是Dusk Till Dawn的員工。

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四宗有外遊記錄

至於其餘有外遊的患者，除了該名女嬰外，第1006、1007及1010宗都由外地返港。

第1006宗是72歲女士，曾坐郵輪「珊瑚公主號」（Coral Princess）到訪阿根廷、巴拉圭，她並無病徵；1007宗是79歲男士，與太太（#988）在印尼回港；1010宗是51歲男士，由英國返港，他在英國時已有不適。

確診數字減或與假期有關

本港確診數字已破千宗，但近日新增個案大減。由4月9日起，個案均不足20宗，昨日（12日）更回落至個位數，只新增四宗，較單日高峰65宗低九成，而今日更只得五宗。

張竹君指，近日的確診數字下降，或與門診及個別的私家診所休息有關。她解釋，由於現時正值公眾假期，檢驗人數、留或交還樣本的人數或會減少，故有可能影響確診數字。