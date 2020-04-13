【新冠肺炎】珊瑚公主號曾爆疫情致兩死　回港七旬婦無病徵照中招

新冠肺炎疫情曾先後在多艘郵輪上爆發，珊瑚公主號（Coral Princess）同樣爆發疫情，至少兩人在船上死亡。本港今日新增五宗確診個案，其中的1006宗是一名72歲女子，她曾乘坐珊瑚公主號到過南美洲阿根廷、巴拉圭，並於4月12日回港。她雖然無病徵，但在亞洲博覽館留下深咳唾液後經化驗確診，現入住伊利沙伯醫院。

本港第1006新冠肺炎確診個案的72歲女子，乘坐過珊瑚公主號到過阿根廷、巴拉圭。（美聯社）

公主郵輪公司（Princess Cruises）先後有多艘郵輪爆發新冠肺炎疫情，珊瑚公主號原定3月19日結束在阿根廷的旅程，惟因船上最少12人確診，兩人在船上離世，遭多個港口拒絕停泊，至4月4日才抵達美國邁阿密港口停泊。

本港第1006個案的72歲女子曾乘坐珊瑚公主號到阿根廷、巴拉圭，亦曾到過美國及英國，至4月12日回港同日到亞博留深咳唾液後確診；她入住伊利沙伯醫院，情況穩定。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，女子沒有出現任何徵，但珊瑚公主號曾經有個爆發的情況。

台灣今日亦有7人乘坐珊瑚公主號後，乘坐船公司安排的包機由英國回港，當中有4人確診，3人要隔離觀察。