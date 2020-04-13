【新冠肺炎】每日新增個案減少　張竹君：可考慮暫緩「10+4」檢疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前政府推出「10+4」檢疫措施。不過最近香港每日新增個案有減少跡象，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（13日）表示，由於近日新增個案減少，需要入住檢疫中心的密切接觸者減少，故可暫緩推行「10+4」政策。 另外，有從奧地利經多哈轉機回港的旅客，在未出檢驗結果下就獲放行。張竹君表示，所有入境人士都會獲發樣本瓶，回收率高達九成，強調制度沒有漏洞。根據今日起的新檢疫政策，所有由歐洲返港居民，均需留在亞博等候檢測結果，陰性才可離開返居所檢疫。

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暫有66人按「10+4」措施檢疫

早前政府推出「10+4」檢疫措施，即正接受檢疫的密切接觸者，在入住檢疫中心10日後，餘下4日就回家強制檢疫，期間需戴上電子手環。張竹君表示，今日有66人獲安排「10+4」的措施，不過由於近兩日新增個案減少，需要入住檢疫中心的密切接觸者減少，中心騰出空位的迫切性減低，毋須過急推行，可考慮減緩。

今日有從奧地利經多哈轉機回港的旅客，在未出檢驗結果下就獲放行。張竹君表示，現時歐美抵港人士，都需於亞博提交深喉唾液樣本，即場等候化驗結果，陰性方獲放行。對於制度是否有漏洞，她表示現時做法是針對來自歐美航班的旅客，雖然轉機客毋須等待檢驗結果，但所有入境人士都會獲發樣本瓶，回收率高達九成，強調制度沒有漏洞。她又稱，會視乎情況，擴大亞博的檢測計劃。

另外，近日的化驗數量減，張竹君相信，可能源於公眾假期期間，不少私家診所沒有營業，提交樣本的人亦減少。

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