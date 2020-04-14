新冠肺炎｜男高音莫華倫泰國確診曾入ICU後出院　返港再驗呈陽性

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，有消息指，61歲的男高音莫華倫初步確診。據了解，莫華倫早前在泰國確診，並入住當地醫院，更一度需入深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院。 他日前回港，於亞洲博覽館接受檢測，被驗到對病毒呈陽性反應，昨天入住東區醫院。

▼男高音莫華倫確診新冠肺炎▼

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3月17日紐約飛曼谷後入院

綜合多名消息人士資料，莫華倫3月17日由美國紐約坐飛機到泰國，在泰國確診及入住曼谷一間醫院，3月21日轉入深切治療部（ICU），需要聞氧氣治療。

他在3月31日、4月3日及4月7日都曾做病毒測試，均呈陽性反應，直到4月11日才驗到陰性，隨即出院。

莫華倫4月12日返抵港，因樣本化驗結果呈陽性，昨天（14日）入住東區醫院，在普通隔離病房治療，毋須再入ICU。

據悉中國男高音莫華倫初步確診新型肺炎，他早前在泰國留醫，曾一度需入ICU。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

曾移民美國 任北京政協

莫華倫1958年出生，現時61歲，生於北京，6歲隨父母移居香港，十多歲時移民到美國，之後回流返港。他是世界知名的男高音歌唱家，曾於世界各大頂尖歌劇院獻唱，他演唱的歌劇角色超過六十個，其中包括《托斯卡》的卡瓦拉多西、《杜蘭朵》的卡拉夫、《卡門》的唐荷西等。

他在港澳及內地積極推廣西方歌劇與音樂，近年除出任香港歌劇院、福建大劇院及珠海華發大劇院的藝術總監外，亦曾為澳門國際音樂節的藝術總監。他自2015年起獲委任為北京市政協委員，他也是前珠海市政協委員。