新冠肺炎・4.14｜增至1013宗　確診男高音莫華倫不計入本港個案

新型冠狀病毒疫情持續，今日新增3宗確診，均為海外輸入個案，累計至1013宗。男高音歌唱家莫華倫從泰國返港後確診，消息指他在泰國時已經確診，一度入住深切治療部，之後檢測呈陰性後出院返港，當局正聯絡泰國索取更多資料，暫將他列為海外確診，不配上編號。

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4月15日【00:43】現時返港的航班已大幅減少，國泰CX252倫敦返港航班是少有仍然服務的航班之一。衞生防護中心的資料顯示，由3月31日至4月10日，一共有18名乘搭該航班的乘客在抵港後確診，其中由本月3日至10日連續八日都有乘客病毒檢測呈陽性，每日最多三人，當中包括居於半山億元豪宅花園台的14個月大女嬰及其外傭，同機另有一人也確診，即共三人。

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【23:20】就4月13日瑪嘉烈醫院負壓病房事故，機電工程署晚上表示，負壓病房事故起因是該大樓中央冷氣控制及監察系統，一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修。署方指，同類的維修工作之前亦曾經在沒有影響病房運作的情況下完成 ，故事前評估風險不高 ，因此在進行維修前沒有通知有關醫院 。該署承認今次事件實屬罕見 ，事故的成因仍有待深入調查。

該署表示，鑑於今次事故，會全面檢查其他類似系統，同時會就涉及負壓病房的主要機電系統維修工作，與醫管局加強溝通。

瑪嘉烈醫院傳染病中心負壓病房故障 機電署認維修路由器前無通知

【22:50】特首林鄭月娥上周公布第二輪防疫抗疫基金項目，當中800億元的「保就業」計劃，政府幫僱主「代出糧」，以打工仔一半人工計算，上限9,000元，條件是要不裁員。計劃未有申請細節，勞工及福利局局長羅致光今日在傳媒簡報會中直言，計劃「只對人數、不對人頭」，難保僱主減薪甚至「換血」，只有大原則是要資助用於員工出糧。他不承認計劃有「漏洞」，而是設計制度時要最快能派錢，亦以舉報為主的公民社會監察，否則重蹈2018年「派4000元」的覆轍，擾攘一年多後才能發放，屆時恐怕已有大批公司倒閉。

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【22:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日舉行例行記者會，仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍表示，自4月9日起，連續6天無新增確診個案。累計45名確診病人，今日有2位確診病人康復出院，將到公共衛生臨床中心接受14天康復期隔離；出院人數共15例。

他指出，澳門第二輪疫情至今共確診35例患者，當中很多病人均沒有出現有關症狀，其在定義上屬無症狀感染者，或是患者被發現時是處於疾病潛伏期，或是患者始終沒出現任何症狀。當局透過從外地高發地區回澳的人士進行主動排查，或在其進行14天隔離醫學觀察的開始及結束期內分別進行核酸檢查，成功發現多例患者。他認為，35例確診患者均沒有在澳門社區內進一步傳播，顯示目前整體防控策略是有效的。

【19:47】內地抵港人士強制檢疫令，有效期至5月7日，林鄭月娥今日見記者時稱，本港近日新增確診個案維持單位數，但未能放心，現時亦非時候放寬關口管制，她指，該檢疫令有效期尚餘3星期，有需要可以延長，會密切留意情況。另外，政府早前稱中學文憑試擬於2月24日開考，林鄭月娥今日稱「開考成數非常高」。

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【19:36】政府日前推出第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元開支，當中810億元用於保就業工資補貼計劃，上限為工資的五成，補貼上限為9000元，為期6個月。政府上周公布時，一度表示或參考1月至4月份的薪金，行政長官林鄭月娥今日（14日）明確表明會剔除4月份，只會參考1月至3月指定月份，僱主可自行選擇。另外，補貼期內的人手數目亦不能低於3月僱員數目。

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【18:22】香港理工大學分析本港部份患者的病毒基因，揭示北角福慧精舍佛堂19人群組的「零號病人」相信是43歲佛堂男住持，其病毒基因是整個群組中與武漢首批病人的基因最為接近，住持訪峨眉山返港後一直無病徵，至其他到過佛堂的人士確診後才被檢測，是該群組「超級傳播者」。

太古城工程師的外父（第66宗）的病毒基因與武漢首批病人基因完全一致，他在農曆新年前曾6度北上樟木頭，料由他傳染予妻子、女兒及女婿，家人間的基因亦相似。

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【17:56】據了解，一名摩洛哥返港的60歲女子初步確診新型肺炎。她於4月10日抵內地時接受檢測，對病毒呈陰性，之後返港家居檢疫。她有乾咳及有便血，沒有發燒，現於瑪嘉烈醫院留醫。

她由摩洛哥乘搭內地包機，先返抵廣州，再於當地做檢測，呈陰性後轉乘港府包車即晚返港。衞生署指他們已在廣州進行測試，並呈陰性，故抵達亞博館後只留深喉唾液，便可回家進行檢疫，毋須留待等候結果。

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【17:50】港府推出的「物業管理業界抗疫支援計劃」，為每名前線物管員工提供每月1,000元津貼，但未涵蓋商廈、工廈、酒店甚至醫院工作的清潔工及保安。現年60歲、在商廈任清潔工的儀姐表示，丈夫退休、子女受疫情影響皆放無薪假，家庭開支現依賴她月入數千元維持，更要四出排隊領口罩，她希望政府一視同仁向所有前線物管員工獲津貼，「差一千蚊差好遠，幫補下買口罩都好啊！」

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【17:45】新冠肺炎疫情持續，不少港人生活大起變化。曲棍球教練曹梓峯（Chris），苦於體育場地關閉，教班日常被迫煞停，頓變零收入。為渡過「疫境」，他變陣轉投外賣平台速遞員，收入大減7成。他有份掛單教波的體育基金，更面臨倒閉危機，他期盼疫情盡快受控：「我都好掛住班小朋友。」

新冠肺炎｜曲棍球教練零收入 轉外賣速遞謀生：冀疫情盡快過去

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【16:30】衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生、衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲見記者。

黃加慶：這兩日疫情稍紓緩，令大家沒有那麼憂心，但千萬不要鬆懈，疫情仍有機會反覆。保護自己、避免受感染，保護身邊的人，不要成為「播毒者」，不希望令前線醫護百上加斤，要保持個人衛生、時常洗手、戴口罩，避免到人多的地方，減少群聚，留意自己有無不舒服。

張竹君：新增3宗確診，編號為1011至1013，均為外地返港。

#1011，53歲男，美國返港，亞博館驗深喉唾液後確診，無病徵。

#1012，16歲男學生，美國返港，亞博館驗深喉唾液後確診，無病徵。

#1013，英國學生，住元朗，完成家居檢疫後，父親帶他及兄弟去私家醫院檢驗，呈陽性，CT Value帶毒量較低。返港後無取口水樽，暫時不知道何時發病。密切接觸者須檢疫。

新冠肺炎｜新增3宗確診無病徵 創一個月新低 一人回港3星期確診

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另外一宗，61歲男子（男高音莫華倫），泰國返港，曾經到美國和德國。在泰國治療後檢測陰性，亦有准許上機的報告。會再與泰國當局了解詳細醫療情況，如果證實在當地確診，將不計算編號。在泰國發燒，醫好後無病徵，再次感染的機會較低，可能是「水尾」被我們驗到。他乘搭4月12日CX708航班從泰國返港，無密切接觸者。

早前確診的#981外傭，亞博館留口水後，理應直接回家，但中途去過環球大廈的銀行。

庾慧玲：

瑪嘉烈醫院傳染病中心的負壓病房一組路由器有問題，令送風、抽風系統暫停5至34分鐘，情況罕見，已通知機電署檢查。有69名病人，當中44名是冠狀病毒陽性的病人在內，當時無高風險程序，即時換了N95等，對外傳播風險極之低，已進行清潔。事先無結果通知負壓系統需要維修，所以事前無安排。會提醒承辦商，若再要維修負壓系統，要提早通知醫院作部署。

知道病人無離開過病房，醫護人員有無進出過病房，再試無此資料。有九間醫院用類似的路由器，由機電工程署負責維修，未有詳細名單。正調查是路由器故障導致出現問題，還是維修路由過程中有人暫停負壓運作。

瑪嘉烈醫院傳染病中心7層負壓設施故障 9間公立醫院用同類路由器

【13:10】《香港01》記者近日到尖沙咀、銅鑼灣及中環等區大型商場視察，一向名牌林立的海港城，國際名牌Valentino近日租約期滿離場，場內最少有52個「吉舖」。三樓「吉舖」最多，有達20個。時代廣場也有約15間吉舖。有關商場未回覆查詢。

以往滿滿名牌童裝店的地下區有多間已停業，其中一間童裝鞋店已被白板圍封，並貼有業主九龍倉集團發出的律師信，並非一封簡單的追租信，當中寫明租戶棄店內物不顧，放下鎖匙違約斷租，兩年租約僅履行一年，九龍倉決定中止合約，並保留追究權利。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，尖沙咀、銅鑼灣等商業區主打旅遊消費，現時疫情未現曙光，商業調整實屬正常，「暑假前即6月底有多三成店關閉都算為正常，無低估！」

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▼男高音莫華倫▼

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【11:19】據了解，屯門醫院今天新增一宗初步確診個案，患者是22歲男子，他在3月24日由英國回港，完成14天家居檢疫，但到養和醫院做病毒測試，卻呈陽性反應，而屯門醫院為他做的測試亦初步陽性。

【10:06】據了解，中國男高音莫華倫從泰國回港後，初步確診新型冠狀病毒肺炎，入住東區醫院。消息指，他在泰國已確診，曾入住當地醫院，更一度需入深切治療部聞氧氣，後因對病毒呈陰性反應而出院。

消息人士透露，莫華倫3月17日由美國紐約坐飛機到泰國，在泰國確診及入住曼谷一間醫院，3月21日轉入深切治療部，他在3月31日、4月3日及4月7日都曾做病毒測試，均呈陽性反應，直到4月11日才驗到陰性，隨即出院，4月12日抵港，因樣本化驗結果呈陽性而在昨天再次入院。

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【08:00】截至周二（14日）上午8時，全國確診病例83607宗，累計死亡人數3351人，疑似病例72宗，治癒病例78209宗，累計境外輸入1378宗；在重災區湖北，累計67803宗，死亡總數3221人。

【06:00】新冠肺炎肆虐，人心惶惶。這間800多平方呎的主題式社會房屋「光房」，以繪畫為題，也滿載人情味。單親媽媽Eva與兒子Evan，與另一戶單親家庭共住。同一屋簷下，家居共用，接觸頻繁，Eva月前主動提出暫遷至友人家中，以便騰出空間，讓由內地返港的「同屋住」家庭接受家居檢疫，「唔想佢哋困在房入面，大家都好。」

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，內部規定同屋共住的「光房」不可作家居隔離之用，惟租戶體現互助互愛精神，「已經好似一家人咁。」

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