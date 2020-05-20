大學畢業生做三份兼職　歎工時大減憂求職難：收入如下降的未知數

新冠肺炎疫情持續，本港各行各業均陷入寒冬，最新升業率更升至5.2%創10年新高，有人力資源顧問預料今年大學生求職困難。於去年12月大學畢業的張先生，現時擔任政府合約訪問員，惟合約期僅為1個半月。而事實上，張先生在畢業之初已兼任三份兼職，惟受疫情影響，收入大跌六七成，部分工作的上班日數更跌至「零」。面對疫情下的求職環境，他直言：「收入都係一個未知數，不過係一個下降嘅未知數，未知下降幾多」。 而大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）數據顯示，今年1月至3月份全職畢業職位空缺數目有12,217份，較去年同期減少近四成。而薪酬方面，今年1月至3月全職畢業職位空缺平均薪酬為17,592元，較去年同期增加近11%。而今年1月至3月空缺最多的首三個行業為資訊科技、工程、銀行或金融服務。

張先生在去年12月畢業，面對疫情，他直言：「收入都係一個未知數，不過係一個下降嘅未知數，未知下降幾多」。（盧翊銘攝）

三份兼職收入大跌六七成 部分工作工時跌至零

在香港中文大學理學院主修生物的張先生在去年12月畢業。畢業之前，他已從事兩份兼職，包括環保團體的生態導賞員和娛樂遊戲公司的員工，而其後他更從事多一份建造業的兼職工作。張先生表示，本身亦預計三份兼職能「填滿時間表」，並提供到一定收入，故在畢業之初並未有急於找工作。

惟疫情來勢洶洶，受疫情和政府限聚令影響，張先生的工作計劃亦被打亂，三份兼職工作的總收入亦大跌六至七成。以往，張先生每月有三四日兼職生態導賞員，繁忙時更有六至七日，而在2月下旬和3月下旬，生態導賞團幾乎全部取消，上班日數則跌為「零」。無獨有偶，主要舉辦團體活動的娛樂遊戲公司亦因限聚令而生意大跌，張先生的上班日數同樣跌至「零」。而建造業的工作薪酬雖然不低，每日可賺取800元至上千元，但工時卻很不穩定，有時每月的工作日可多過10日，有時只有幾日。張先生擔心，即使身兼三份兼職工作，但若疫情和限聚令措施持續，兼職工作亦幾乎需全面暫停。

雖然已有準備，但張先生直言就業形勢不明朗，眼見新聞報道中，有不少公司均裁員，甚至面臨倒閉，會感到「莫名的心酸」。（盧翊銘攝）

由4月初開始，張先生擔任合約政府統計處訪問員，而合約期為1個半月，意味著他很快便需要再次求職。現時他已投考兩份政府合約工作，雖然已有準備，但張先生直言就業形勢不明朗，眼見新聞報道中，有不少公司均裁員，甚至面臨倒閉，亦會感到「莫名的心酸」。

未知疫情何時結束 收入如下降的未知數

張先生說，疫情仍有很多不確定因素，「大家對病毒仲有好多未知」，現時全球疫情失控，且「大家對呢個病嘅的傳播途徑好唔明」，直言未知何時有才能見到疫情結束。

疫情何時結束是「未知數」，而張先生說，他的「收入都係一個未知數，不過係一個下降嘅未知數，未知下降幾多」。雖然張先生暫時沒有家庭負擔，其家人亦沒有催促他求職，但他認為「穩定嘅收入係固然重要」，亦期望能盡早承擔家庭支出。被問及若未來就業形勢持續嚴峻會如何應對，張先生表示，會趁工作空窗期「學多啲唔同嘢」，包括學習投資技巧和提升語言能力。

張先生身兼三份兼職，惟受疫情影響，工時大減，收入大跌。（盧翊銘攝）

大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）記錄了僱主向八間資助大學畢業生提供的職位空缺資料。JIJIS回覆《香港01》查詢時表示，今年1月至3月份全職畢業職位空缺數目有12,217份，而去年同期有20,331份，即今年比去年同期減少近四成。而薪酬方面，今年1月至3月全職畢業職位空缺平均薪酬為17,592元，較去年同期增加10.85%。

比較不同行業，今年1月至3月空缺最多的首三個行業為資訊科技、工程、銀行金融服務。而行業空缺如下：