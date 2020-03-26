城專副學士畢業月薪近一萬七　三成學生求職實習或受疫情影響

香港伍倫貢學院（即城大專上學院）公布2019年副學士畢業生的升學及就業情況。副校長（策劃）蔡耀權指，2019年整體畢業生月薪較2018年高約6%，達16,764元。 惟受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，料未來航空、酒店、零售等相關課程學生的實習及畢業生求職皆會受影響。學院有意將航空業實習調動至聖誕舉行，並會為應屆畢業生提供視像面試培訓，希望協助他們就業。

香港伍倫貢學院副校長（策劃）蔡耀權。（受訪者提供）

香港伍倫貢學院（即城大專上學院）今日（26日）公布，2019年副學士畢業生的升學及就業情況，約1948名回覆的畢業生中，約八成人選擇升學，另有一成六人選擇就業。升學者中，約48%人升讀政府資助課程，當中最多人升讀城大（佔46.1%)，之後為理大、浸大及教大等，另約38%人升讀本地大學的自資課程、約8%於本地修讀海外大學學位課程。

當中工程學、理學(資訊系統)、工商管理（環球物流及供應鏈管理、市場學）、社會科學（應用心理學、公共行政及管理），以及文學（專業英語傳意、雙語傳意、法文及英語）逾七成畢業生升讀到政府資助學士課程。

副學士畢業生平均月薪增6% 達一萬六千七百元

而在選擇就業的畢業生中，約六成半人在一個月內找到工作，整體平均月薪達為16,764元，較2018年多近6%。當中就讀商業、科學與科技及社會科學的畢業生平均月薪均較2018年增加，只是語文及傳意科目的畢業生平均月薪由略減300元，至14,623元。

疫情影響酒店零售 料求職實習皆受影響

受新冠肺炎疫情影響，全球航空、旅遊、酒店等行業大受打擊。副校長（策劃）蔡耀權直言，整體經濟轉差，預計除了社區服務及政府影響不大外，其餘學科畢業生的就業率將受疫情影響，當中料零售貿易批發、市場營銷及酒店管理等相關行業學生將受影響，佔該校約三成學生。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

+ 7 + 6 + 5

實習方面亦受疫情打擊。港府擬修訂《逃犯條例》一事，引起2019下半年的社會衝突，但蔡耀權指，當時實習多在周一至五舉行，社會運動多周六日發生，故影響不大；反而是次疫情下，零售貿易批發、市場營銷及酒店管理等行業受打擊，料有關實習機會將會減少，而航空業更大受影響。

航空實習或調至聖誕舉行

學院共有一個學士（營運及管理）及兩個副學士（航空及飛行、機場營運及航空物流）課程與航空業相關，蔡耀權表示，學生原定在暑假須到航空公司、機場及民航處實習，惟現時情況未明，故共逾一百名學生的實習將受影響。

蔡耀權指，學士課程生可以專題研究代替實習，副學士沒實習亦不影響畢業，但學院希望同學有實戰經驗，故會盡力協助同學將實習調動至暑假後期或聖誕，亦會考慮邀嘉賓分享行業經驗，增加同學的見聞。而學院亦因應疫情調整招生程序，如將面試轉為視像面試，希望減少同學親身到校的機會。