抗疫基金︳點心師傅失業　批政府只叫失業者攞綜援　如推人落火坑

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前推出第二輪抗疫基金，涉款1,375億元，包括放寬綜援資產上限。不過，因疫情而失業的吳先生批評，政府只叫失業人士領取綜援，如同「推人落火坑」，又無奈地指，「失業目的唔係拎綜援」，期望政府有相應援助。 另外，工聯會日前進行一項調查，發現半數受訪失業人士認為放寬綜援資格沒幫助，建議向失業者發放每月9,000元津貼。

吳先生（左）原本任職點心師傳，近月因疫情失業。（黃詠榆攝）

吳先生原本任職點心師傳，惟近月因疫情失業。對於第二輪抗疫基金，他直批對失業者毫無幫助，「人哋做緊嘢你又幫，老細大把生意你又幫，失業你就叫佢攞綜援！」吳又指，一家三口現只剩下妻子工作，月入一萬多元，惟需應付租金、生活開支、兒子補習費用等，直言感到吃力。

他批評政府「口口聲聲叫人唔好標籤，你咁樣做即係推人落火坑！」他明言，對綜援申請程序毫不了解，擔心未必符合資格、難解燃眉急，「失業目的唔係拎綜援，疫情只係暫時」，期望政府有相應援助。

食肆停業 無薪假職員憂不獲補助

受疫情影響，除了失業率上升，亦有市民面對開工不足情況。原本從事飲食業的雷小姐指，自己今個月需放15日無薪假，惟已感到「慶幸」。她解釋，公司原本有十多間分店，但現時只剩下兩間開放營業，同事間需放無薪假。針對政府推出的薪金補助計劃，她質疑「唔開返門咪無錢？」

綠Van司機羅先生（右二）認為，政府應一視同仁，向他們提供補貼。（黃詠榆攝）

綠色專線小巴司機促一視同仁

另外，年屆70歲的綠色專線小巴司機羅先生亦表示，近來生意慘淡，開工日子由每周五日減至只有兩日，收入與去年同期相比下跌約4,000元。他批評，政府只向紅色小巴提供資助，反問「點解綠van無呢？」，認為應一視同仁。

工聯會建議向失業者發放每月9,000元

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，為了解關注失業、無薪假的支援，由本月11日至13日透過網上問卷形式，共收到1,775份回應。當中五成半人為失業人士，當中近三成人在今年開始失業。另外，約三成人士需放無薪假或減薪。

結果發現，在失業人士方面，有一半人認為放寬綜援資格沒有幫助，原因包括不符資格、形象負面、擁有自住物業等。工聯會建議向每名失業超過一個月，包括放無薪假超過一個月的工友，發放每月9,000元，最長6個月。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪（左二）建議，政府向失業者發放現金津貼。（黃詠榆攝）

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