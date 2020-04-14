抗疫基金｜放寬綜援資產限額助失業者　關綜聯批門檻仍高反對做法

政府日前推出第二輪「防疫抗疫基金」，其中一項措施為放寬綜援資產限額上限一倍，為期6個月，自住物業首12個月不計入資產限額，行政長官林鄭月娥措施屬支援失業人士。關注綜援低收入聯盟組織幹事黃佳鑫今（14日）早在港台節目表示，反對以綜援支援失業人士的做法，綜援是最低安全網，一般供社會最低層的人士申請。 黃佳鑫估計，大多失業人士擔心領綜援會被「污名化」，因而不會申請。他又指，即使提升一倍資產限額，實際上亦很難達到相關限額，部分長者過往需不斷用盡「棺材本」才符合規定，對一般人或以家庭為單位來說，達到相關資產限額要求更加困難。

黃佳鑫（右二）估計，大多失業人士擔心領綜援會被「污名化」，因而不會申請。（受訪者提供）

根據現時綜援申請規定，單身健全成人資產限額為3.3萬元；有健全成人的家庭個案方面，健全成人及兒童的成員資產限額為每人2.2萬元，以4名為限，最高限額為8.8萬元。

當局宣布放寬綜援資產限額上限一倍後，按數字推算，相關資產限額的估計調整如下：單身健全成人資產限額估計或將調整為6.6萬元；有健全成人的家庭個案方面，健全成人及兒童的成員資產限額或將調整為每人4.4萬元，4人為限，最高限額17.6萬元。然而，政府尚未公布確實調整方案，需待當局進一步詳情。

另外，「防疫抗疫基金」動用800億元推出「保就業」措施，為僱主提供6個月的工資補貼，上限9,000港元。關綜聯日前進行一項調查，發現有近九成飲食業中小企表示，正在考慮結業或裁員，未有因最新支援措施而改變計劃，約四成半人認為薪資補貼只有很少程度幫助，近三成人更認為薪資補貼沒有幫助。

黃佳鑫認為，政府就支援措施的諮詢存在侷限，現時資助難以協助中小企保住員工，當局的支援亦未能涵蓋打散工的市民。