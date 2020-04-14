新冠肺炎｜天后誕前夕過百人西貢大廟求健康　人流管制限四人一組

新型冠狀病毒疫情持續，周三（15日）的天后誕慶祝活動亦被取消。不過，在天后誕前夕，眾多善信今日仍然乘船到西貢大廟灣參拜進香，頭班船逾百人登船。有市民直言不擔心疫情，「唔擔心嘅，有天后娘娘保佑。」 受疫情影響，佛堂門天后廟今年取消通宵開放，又實施人流管制。有市民指出，今年人流大減，人數只得以往的十分一，她直言：「以前逼到滿。」

首班船在早上10時開出，不少人排隊購票。（盧翊銘攝）

頭班船逾百人登船 有人自發探熱

十八鄉暨各花炮會慶祝天后誕委員會曾表示，因應疫情，決定取消原訂明日舉行的天后誕巡遊。不過，新渡輪航班仍於今明兩日提供特別渡輪服務，渡輪會在北角碼頭往返西貢大廟灣。

首班船在早上10時開出，九時半開始售票。在北角碼頭，一小時前已有人排隊購票，不時有工作職員呼籲排隊人士保持距離。有職員向乘客說，為保障安全，上船時要分開坐，亦有職員「自發」為登船乘客探熱，首班船有逾百人登船。

有乘客登船後點香，亦有人灑下溪錢。（盧翊銘攝）

入廟每組不可多四人

船上曾廣播，指佛堂門天后廟今年實施人流管制，入廟不能多於六組人，每組人不得超出四人。就現場所見，當廟內人數太多，廟外會拉起黃線，禁止善信再內進。

有善信隔著利是封「摸龍床」，而廟及側殿門外設有消毒搓手液，內進的人士必須佩載口罩。

疫情嚴重，不少善信填下心願，希望身體健康。（盧翊銘攝）

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不擔心疫情：有天后娘娘保佑

周先生表示，他到訪天后廟已十多年，直言：「每年都嚟。」被問及今日到廟時有否憂慮疫情，他直言不擔心，「唔擔心嘅，有天后娘娘保佑。」他說，剛才已許願，希望盡快渡過症情、工作順利。

有善信跪下向神明參拜。（盧翊銘攝）

人數僅得十分一 善信今明兩日都會參拜

楊女士表示，參拜天后廟已成習慣，為了防疫，進廟前後已用濕紙巾抹手。不過，她直言今年人流大減，「少咗好多人，（人數）得返十分一，以前逼到滿。」

區先生則一家四口前往參拜，他表示，今年人數比去年少三成，他明日將與同事再來，將七至八人分為兩組，「希望大家平安，疫情快啲過。」