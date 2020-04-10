復活節長洲度假屋生意跌九成　情侶驚覺遊人多：拍拖地方愈來愈少

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少港人假期會前往離島遊玩。復活節首日，前往長洲的輪渡入座率大約有七八成，幾乎都戴上口罩做防護。 記者向幾間度假屋的工作人員了解，他們都指今日人流比平日多了些許，但總體人數就比往年少了許多，且遊客即日往返，鮮有留宿，更有店主直指收入大跌九成。食肆的員工也指疫情以來，長洲「好靜」，生意少了七八成。過往鄰近佛誕就會大排長龍的平安包的店舖今日也門可羅雀，店主指仍有本地客前來購買，但較往年就少了三四成生意。

來到長洲，不少市民均會「掃街」享用街頭小食。（梁鵬威攝）

度假屋降價仍難吸客

復活節首日假期，不少市民搭船前往長洲，輪渡入座率大約都有七八成，大家都配戴口罩，亦有不少人配備防護鏡及面罩。

本以為遊客多在假期前往離島遊玩，度假屋會生意興隆，不過幾間度假屋工作人員都表示最近生意慘淡，假期即使人流稍旺，但大多都不會過夜。三元度假屋的工作人員說疫情以來生意跌了一半，平日街上都沒有人，也未預期復活節假日能多太多生意。永佳度假屋的員工關先生指，度假屋疫情期間已經比往年少九成生意，房價降了幾次都吸引不到客人入住。他說沙士期間長洲多遊客，市民沒有那麼害怕，但今次疫情令很多人害怕了。

碼頭附近的「金華茶樓」店員邱女士指疫情以來生意少了七八成。（梁鵬威攝）

金華茶樓生意跌七八成

碼頭附近的「金華茶樓」店員邱女士指疫情以來生意少了七八成，遊客明顯減少，島上居民則多選擇外賣而非堂食。

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平安包店主：希望保持長洲沙士零感染紀錄

鄰近佛誕，過往不少人會前來長洲購買平安包，有40年歷史的「郭錦記」門口經常大排長龍，不過今日午時就門可羅雀。負責人郭先生指，生意大概少了三四成，訂單也比過往少。他說飄色、搶包山的活動今年都取消，只有拜神活動暫未取消，嘆疫情影響嚴重，他提及沙士時長洲有「零感染」紀錄，所以都希望今次肺炎疫情都可以儘快度過。

有住在青衣的楊氏夫婦今日特別前來購買平安包，表示想帶一些回去給朋友吃，他們是長洲的「熟客」，會前來觀看「太平清礁」的活動。他們說因為疫情關係，現在大多數時候都留在屋企，假期出離島「透氣」，「這裡空氣好，人和人可以保持1.5米的距離。」

長洲的愛情鎖牆是訪客拍照的「打卡」勝地。（梁鵬威攝）

家長帶子女散心 小住一晚

復活節首日，前往長洲的渡輪大多有七八成的上座率，不少是一家人趁假期帶小朋友遊玩。讀四年班的吳小朋友和母親一起來長洲看海，他表示疫情原因平日幾乎不落街，在家中只能做功課、看書，及至家長有假期才可以一起來離島，他說「掛住返學，可以見下同學、老師。」



李女士則一家四口來長洲玩，讓兩個小朋友可以在海邊玩一下沙，她說小朋友在家較為悶，假期難得才帶他們出來。她說若是假期允許會考慮在長洲小住一晚。

李女士一家四口到長洲，並打算小住一晚。（梁鵬威攝）

情侶吃驚渡輪滿座 「拍拖地方愈來愈少」

何先生和女友一起來長洲玩，二人忘記今日是假期，在船上見到船幾乎「滿座」有些吃驚。何先生說以前拍拖都會在市區閒逛，最近因為疫情所以在多去行山和離島，他嘆「香港拍拖的地方愈來愈少。」