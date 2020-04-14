逃犯條例｜技術員涉向TG群組爆警員親友資料　被加控遊蕩等罪

電訊公司技術員涉從公司電腦取得警員親友的資料，並疑向某Telegram群組「爆料」，因而被控不誠實取用電腦等兩罪。案件今（14日）於九龍城裁判法院再訊，控方修訂控罪並加控其他罪名，被告現被控遊蕩、不誠實取用電腦等共5項罪名。他暫時毋須答辯，案件押後至本月28日於區域法院答辯。被告續以原有條件保釋。

被告陳景僖(穿牛仔褲)在傘陣掩護下離開。(林樂兒攝)

被告陳景僖（32歲）原被控一項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，及一項串謀披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪。控方修訂控罪並加控後，他現面對一項遊蕩罪、一項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪，及三項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪。

涉在何文田停車場遊蕩

控罪指，被告約於去年7月24日、8月3日及9月9日，在香港目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited的電腦；同年9月9日披露未經上述公司同意而取得的個人資料，即一名陳姓中國男子的姓名及音譯、香港身份證號碼及電話號碼，以致他蒙受心理傷害；同年9月22日在何文田頌民苑停車場上層2樓梯間的共用部分遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。據悉，有人懷疑被告在停車場以手機拍下警員的私家車車牌。

案件編號：KCCC2422/2019