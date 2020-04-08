選民登記冊覆核案．判辭解讀｜官：警員被起底不能靠禁查冊解決

警察員佐級協會因應警員被「起底」的情況，入稟司法覆核挑戰選民登記冊一併公開選民姓名及住址的做法。高等法院今裁定協會敗訴，法官周家明在判詞中指出，若市民要參與公共生活，他所享的私隱權必會減少，雖然他同意「起底」情況嚴重，但沒證據顯示有人用登記冊資料「起底」，亦沒證據顯示有警員因資料在登記冊公開而選擇不登記做選民，周官認為「起底」情況不能靠限制公眾查冊而解決。

警察員佐級協會早前獲批臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料，避免有人用選民登記冊以找警員資料。（資料圖片）

登記冊內部份個人資料已刪去

周官認為，政府在1999年已在選民登記冊中刪除選民的身份證號碼及性別，公眾可查閱的資料很少，選民的住址雖然關乎其私人及家庭生活，但所涉的私隱不算很高，而且住址是其中一個市民經常用作與外界溝通的方式，市民亦會經常在日常生活中向第三方提供住址資料。

被起底資料未有在登記冊披露

雖然周官同意法庭要考慮警員子女或因父母的資料洩漏而受到影響，但他強調現時沒證據顯示有人利用選民登記冊作「起底」之用，於網上流傳的「起底」資料包括警員編號、職位、身份證號碼、電話等資料，有關資料沒可能從登記冊而來，亦沒證據顯示有警員因為登記冊顯示姓名及住址，選擇不登記為選民及投票，現時做法對於市民行使投票權的影響有限。

考慮私隱亦需平衡各方利益

周官亦指，若市民要參與公共生活，他享有的私隱權必然會減少，若市民選擇登記為選民，行使投票權，關乎住址資料的私隱度必會減少。周官稱在考慮私穩問題時，法庭亦要考慮新聞自由、言論自由、投票權等權利有關，保障選舉的公正性同時也在保障市民的投票權及選舉權。

法例有對資料提供保障

再者，法例亦對相關資料提供保障，公眾在查閱登記冊時，要承諾不會將資料用於非選舉用途，若有人將登記冊用於非選舉用途，他將會干犯刑事罪行，最高可被罰款5000元及監禁半年。

起底問題不能靠禁查冊解決

周官認同無論是針對警員或其他人的「起底」情況都十分嚴重，但有關情況不能透過限制公眾查冊解決，登記冊中的資料只是其中一個有可能被用作「起底」的渠道。

對於協會稱其他國家如澳洲、英國等容許選民選擇不公開個人資料，周官稱即使相關國家有這選項，選民亦要作特別申請，而且綜觀不同國家的做法，似乎沒有統一的標準，所以周官不認為本港沒有容許選民不公開個人資料的選項，屬於一個制度上的缺失。

公眾監察扮演重要角色

周官又認為，若只公開住址、住戶人數或姓氏，會令調查「種票」的情況變得困難，而且公眾在監察「種票」情況中，亦扮演重要的角色。

案件編號：HCAL3042/2019