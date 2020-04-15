新冠肺炎│楊潤雄：未能確定何時復課　視乎疫情發展

本港新型冠狀病毒確診個案近日有回落跡象，不過，全港學校則仍然復課無期。教育局局長楊潤雄今日(15日)交代文憑試安排記者會上表示，至今未能確定復課日子，但本學年是否復無望，依然言之尚早，要視乎疫情發展，包括外地疫情發展對本港的影響、學校防疫物資是否足夠等，局方會繼續與學校相討。

本港新型冠狀病毒確診個案近日有回落跡象，不過，全港學校則仍然復課無期。（羅君豪攝）

文憑試開考與復課安排各有不同考慮

新冠肺炎疫情肆虐，全港中小學早於一月底停課至今。教育局局長楊潤雄今日在記者會上表示，暫時未能確定何時復課，但今個學年是否復課無望，依然言之尚早，要視乎疫情發展，例如外地疫情發展對本港的影響，學校準備及防疫物資是否充足等。

楊又指，文憑試開考與復課安排，各有不同考慮，需要分開處理。他舉例，上課時學生之間較多接觸與交流，座位之間難作出分隔。他指，局方會繼續與學校商討，研究是否有其他可行的復課方案。

至於影響升中的小五呈分試，楊潤雄表示，呈分試會否取消暫未有定案，會再與業界討論。

早前本港市面的口罩供應緊張，令學校難以搜購。楊潤雄表示，現時口罩供應較一個月前充裕，未來會繼續留意市面情況，檢視學校防疫物資是否足以應對未來的復課。