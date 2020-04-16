防疫基金｜三間巴士公司申資助涉款逾11億　料本年度仍蝕過億元

新型冠狀肺炎病毒疫情持續，政府推出2,875億元防疫抗疫基金，受惠者包括因疫情令收入大減的三間巴士公司。 實政圓桌立法會議員田北辰表示，今日（16日）與運輸及房屋局局長陳帆、新巴城巴及九巴高層會面。會上三間巴士公司均表示會申請燃油及政府「代出糧」薪金補貼，若落實將需承諾不裁員。新巴城巴預料今年上半年可獲1.4億元，令今年6月結束的2019/20財政年度虧蝕由4億元收窄至2.6億元。至於九巴，預料2020年全年可獲10億元資助，全年虧蝕由原本11億元大幅收窄至1億元。 田北辰認為，三間專營巴士公司受疫情影響虧蝕嚴重，補貼除了收窄其損失，亦令營辦商承諾班次，認為措施可接受。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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田北辰表示，新城巴預料2019/20年度（2019年7月至2020年6月）虧蝕約4億元。扣除8,000萬元燃油補貼，以及最快6月發放每月6,000萬元薪金補貼，料上半年可獲1.4億元資助，令赤字由4億元減至2.6億元。若以此推算，兩巴2020/21年度可獲餘下3億元薪金補貼。

九巴方面，田北辰稱2019年全年約賺3億元，預料今年全年蝕約11億元。九巴亦會申請兩項津貼，燃油費約3億元，工資津貼約7億元，兩者合共10億元，令全年虧蝕減至1億元。

他指，會上三間巴士公司將增加班次。新巴城巴承諾恢復班次至今年1月的八成服務；九巴承諾恢復八成半至九成的班次服務。

田北辰表示，今日與三間巴士公司及運房局局長陳帆會面。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

《香港01》翻查資料，現時城巴營運港島及過海巴士網絡，以及機場及北大嶼山巴士網絡兩個專營權。根據新巴和城巴截至2019年6月底的公開資料，兩巴燃料開支分別為2.22億和1.41億，合共3.63億元。

另外，次輪「防疫抗疫基金」將向專營巴士發還實際常規維修費用及保費。城巴截至19年6月底維修保養費和保險費開支共1.66億元、新巴則為1.19億元，兩巴相關開支涉款2.85億元。由於次輪補貼會發還為期半年實際常規維修費用及保費，以此推算，預料兩巴可獲政府1.43億元。

城巴及新巴去年8月申請加價12%，兩巴董事總經理鍾澤文於12月中出席立法會會議時透露，2018/19年度兩巴虧損1.6億元。兩巴日前更公布，因應疫情客量大幅度下滑並出現嚴重虧蝕，即使獲得政府各項補貼，但以現時財政狀況仍末能扭轉虧蝕情況，宣布全體員工凍薪。

至於九巴方面，翻查九巴母公司載通國際的年報，九巴 2019年賺約3.149億元。燃油方面，九巴在2018年度的成本大約為8.86億元；員工數量於2018年年終時為12,257人。不過九巴未有詳細披露每年的維修費用及保費。