抗疫基金︳政府動用210億支援特定行業　16個受惠界別一覽表

政府在首輪「防疫抗疫基金」中推出24項的措施，包括食肆、漁業及活海魚批銷業、本地運輸業、展覽界別、旅行社、賓館、和零售商提供一次性的津貼，但部分受肺炎疫情衝擊的行業未獲支援。
特首林鄭月娥今天（8日）公布第二輪防疫抗疫基金詳情，以「保就業」為重軸，為多個未能受惠於首輪基金的行業和打工仔「補漏拾遺」。林鄭指，基金四大目標為協助企業繼續經營、保員工就業、減輕企業和市民財政負擔和讓經濟在疫情受控後盡快復甦，當中為特定16名行業提供資助，涉及金額共210億元。
政府為特定行業提供援助，除了首輪動用300億元推出的24項措施，第二輪防疫抗疫基金提供16個支援項目，預計動用210億元，惠及以下16個界別：
1.補習社
2.學校相關服務提供者
3.註冊體育教練
4.社會服務中心興趣班導師
5.私人廢物收集商
6.本地與農產品生產人
7.中小型交易所參加者及證監會的持牌人
8.持牌地產代理及營業員
9.客運業
10.戲院、元創方設計中心、印刷及出版業
11.旅遊業
12.建造相關企業
13.於發展局轄下不同歷史建築及休憩用地項目中經營的非牟利機構
14.航空業
15.食肆
16. 11類被勒令關閉的行業
（余俊亮攝）
被勒令關閉的行業包括：
1. 遊戲機中心
2. 浴室
3. 健身中心
4. 遊樂場所
5. 公眾娛樂場所
6. 設置(或擬設置)供租用舉行社交聚會的處所(一般稱為派對房間)
7. 美容院 (2020年第33號法律公告)
8. 通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所(一般稱為夜店或夜總會) (2020年第33號法律公告)
9. 卡拉OK場所 (2020年第33號法律公告)
10. 麻將天九耍樂處所 (2020年第33號法律公告)
11. 按摩院 (2020年第33號法律公告)
的士和紅色小巴司機獲支援
在保就業、創職位及提升工作技能的800億元計劃中，「保就業」計劃將會向強積金計劃沒有完全涵蓋的三個行業，包括飲食、建造和運輸業，主要是的士和紅色小巴司機的僱主提供支援，涉及約800,000人。林鄭月娥特別提及，建造相關企業、客運業和食肆同時受到保就業部分和特定措施惠及，這三個行業至少涉及逾億元。