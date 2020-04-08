抗疫基金︳政府動用210億支援特定行業　16個受惠界別一覽表

政府在首輪「防疫抗疫基金」中推出24項的措施，包括食肆、漁業及活海魚批銷業、本地運輸業、展覽界別、旅行社、賓館、和零售商提供一次性的津貼，但部分受肺炎疫情衝擊的行業未獲支援。

特首林鄭月娥今天（8日）公布第二輪防疫抗疫基金詳情，以「保就業」為重軸，為多個未能受惠於首輪基金的行業和打工仔「補漏拾遺」。林鄭指，基金四大目標為協助企業繼續經營、保員工就業、減輕企業和市民財政負擔和讓經濟在疫情受控後盡快復甦，當中為特定16名行業提供資助，涉及金額共210億元。