DSE 2020｜4月24日如箭在弦　中學購防護衣備用　監考高危考生

政府日前公布2020年中學文憑試（DSE）「終極方案」，筆試如期4月24日開考。位於石硤尾的廠商會中學今年繼續借出禮堂作試場，但由於每名考生座位之間需相隔1.8米，今年學校需加開11間班房作試場。校方預料部分考生或出現病徵，但未有發燒會堅持應考，屆時將加開班房，並將該類學生安排入內應考，而監考人員將穿上防護衣在內監考。 教育局指，若疫情惡化導致 6月都不能開考，今年DSE將會取消，學校考生可獲評估成績，自修生則不會獲得任何評級。校長麥耀光認為，相關安排對已奮鬥整年的自修生打擊很大，對正就讀較弱勢學校但成績標青的學生亦不公道，他期望下周能如期開考。

廠商會中學於今年初自行購置韓國製紅外線熱源影像系統，價值約2萬元，原打算應付流感。（歐嘉樂攝）

考評局今年在350間學校設立試場，包括約330個禮堂試場及700個額外課室試場，較去年增加約兩倍。考生在進入試場前，需戴上口罩，並提交健康申報表。任何考生若有發燒或急性呼吸道感染徵狀，例如咳嗽、氣促等，或正接受政府指定的強制檢疫，將不獲准進入試場。

考評局指，約250所學校目前已安裝熱源影像系統，若考生的體溫在熱源影像系統中高於攝氏38度，考場人員會用額探式探熱器為該考生再量度一次體溫；若體溫仍然過高，便會用耳探式探熱器再量度體溫；若體溫仍然過高，可先在一旁休息再進行量度，若最終體溫仍然高於攝氏38度，將不獲准參加考試。

廠商會中學年初購置紅外線熱源影像系統 原打算應付流感

廠商會中學於今年初自行購置韓國製紅外線熱源影像系統，價值約2萬元，原本作復課及日後流感高峰期之用，目前將首先應用於DSE體溫檢測程序；連同考評局提供的熱源影像系統，該校屆時會同時以兩套系統監測考生體溫。

禮堂考場外的地下亦將放置消毒地氈，校內各處已安裝10部酒精搓手液機、1部流動搓手液機；校方原本為復課預訂4,000個外科口罩，今個星期已運抵學校，將連同考評局提供的口罩一併提供予有需要考生。

廠商會中學校長麥耀光認為，公開試對學生來說是很重要的人生階梯，若遲遲不能開考，不斷纏繞考生會令他們辛苦。（歐嘉樂攝）

因要擴闊考生之間距離 禮堂只設44個座位

該校今年將學校禮堂及11間課室撥作試場用途，為擴闊考生之間的距離，禮堂今年只設44個考生座位，容納人數只及過往的約三分之一，其餘考生將需到課室應考，而每間課室只設9個座位。考試期間，學校每層洗手間將有清潔工友待命，每節小息後均會清潔消毒。

副校長郭智穎估計，今年的考試安排較往年增加2倍至3倍人手，主要涉及監考老師、學校職員及清潔工友。她認為，今年的特別考試安排不算過於困難，但需考慮更多細節，要多代入考生角度作最合適安排。

副校長郭智穎指今年的考試安排，較往年增加2倍至3倍人手，主要涉及監考老師、學校職員及清潔工友。（歐嘉樂攝）

校方添置防護裝備包括頭套、防護衣、眼罩等

校方亦添置約20套防護裝備，包括頭套、防護衣、眼罩、手套及腳套，供監考員或清潔工友在有需要時使用。校長麥耀光預料，試場內會有考生出現病徵，惟他們未有發燒並堅持應考，為處理這些高危個案，校方屆時將安排他們到指定班房繼續考試，監考人員將穿上整套防護裝備監考。

政府日前公布DSE筆試如期4月24日開考，若疫情惡化，當局預留5月22日及6月11日兩個後備開考日期；若6月11日都不能開考，終極方案是取消今年考試，學校考生可獲評估成績，自修生則不會獲得任何評級。

校方在將作考場的禮堂外，放置消毒地氈，並會加緊消毒。（歐嘉樂攝）

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麥耀光：若遲遲不開考 考生不斷纏繞會令他們辛苦

麥耀光指，自周三（15日）的教育局及考評局記者會後，感到很不舒服，若取消今屆DSE，對已奮鬥一年的自修生打擊尤其大，由於目前香港的公開試制度下，持續評估的平時分佔比極低，一旦取消自修生將無任何評級，對正就讀弱勢學校但成績標青的學生亦不公道。他認為，公開試對學生來說是很重要的人生階梯，若遲遲不能開考，不斷纏繞考生會令他們辛苦，在疫情受控的情況下應盡快開考。