DSE 2020｜中學校長：考期落實安心咗但挑戰更大　禮堂設透明屏風

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日稍緩，教育局昨日(15日)宣布今年中學文憑試（DSE）將於下周五（24日）開考。考期終定，不少考生都準備好心情赴考場應試，而作為試場的不同中學，防疫工作亦進行得如火如荼。 位於葵涌的獅子會中學是其中一個試場，校長林日豐坦言落實考期「安心咗啲，但挑戰都大咗，真係嚟㗎啦喎！」他希望各學校都要做好防護措施，令考生可安心應考。獅子會中學則於地下操場準備靜候區，讓考生到達後可先作安頓；亦於禮堂考場中準備少量透明膠屏風，供略有不適學生使用，林強調「希望考生可以顧己及人」。

+ 7 + 6 + 5

DSE開考大批考生將聚集，試場的防疫措施成關鍵，以往試場中的禮堂座位均是密密麻麻，但今年此情況已不復見。在獅子會中學的禮堂中，座位之間相隔1.8米，林日豐指2003年沙士期間會考及高考座位相距一米，惟今次疫情傳播比沙士更易，故距離再增加，認為相對上是「幾安全」。

座位間距增 禮堂原放200座位變成不足90

林指座位距離增多，禮堂可擺放座位位置大減60%，由原本可放200多個座位，變成只可放不足90個座位。因此該校多開八間課室作考場，而課室的座位亦相距1.8米，令原本可擺放30個座位，減少至12個座位。該校監考員人數亦由6至7人上升一倍，林笑言幸好現時未復課，故課室空間及老師人手亦可配合。

+ 4 + 3 + 2

禮堂設透明膠屏風 廁所外地下貼上膠條助保持距離

獅子會中學的禮堂亦引入設計創新的透明膠屏風，可包圍着考生的座位。林日豐料或有考生沒有發燒，亦沒有特別病徵，「但可能有啲敏感，有咳或者鼻水」。雖該校有安排房間予這些考生，但若考生想繼續留在禮堂，則可使用屏風，監考員則會觀察哪些考生出現不適並先作關心。林解釋屏風是希望考生「保護自己，都保護埋其他人」，而透明膠屏風成本只約20至30元一個，林認為可供其他學校參考。

不少人關注試場廁所清潔問題，林日豐認為「抹都唔夠快」，故已準備消毒噴霧在考生使用後清潔，完試後亦會進行大清潔；並在廁所外地下貼上膠條，提示考生排隊時保持一米距離。另外考評局要求試場提早於早上七時許讓考生進入試場，該校亦在地下操場設「靜候區」，座位間相隔一米，林指靜候區「可以畀考生安頓下，坐下先」。

至於防疫物資方面，林指已做好準備，口罩預備足夠考生使用兩至三日的份量，而防疫物資開支則以政府早前發放的「防疫特別津貼」支付。若試場內有考生確診，林指會跟從衞生署指示處理。

被問到若有考生不合作，林直言「唔想同學生有爭拗，考生要諗清楚為乜考試」。他續稱，希望考生可明白DSE是大眾考試，而非個人意願，若確有考生違反規例，會向考評局報告。他強調「考生可能對有啲制度唔開心，係有權去申訴，不過要考完先」。