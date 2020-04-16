【DSE 2020】考評局：考生如瞞報病徵　有機會扣分或取消考試資格

受新冠肺炎疫情影響，今年中學文憑試（DSE）延至4月24日開考，考試評核局秘書長蘇國生今早(16日)在電台節目表示，考評局今天已分發新的准考證，他提醒考生應不遲於早上7時50分到試場，而提交的健康申報表亦不可瞞報病徵，否則可能會被扣分或取消考試資格，考生也需申報自己是否正接受強制檢疫，如非檢疫中，才可考試；如同住家人正接受檢疫，則不影響考生參加考試。 蘇國生又指，考生若某天發燒不能應考，不代表他不可繼續在其他日期考試。至於如文憑試取消，考評局會做成績評估，他認為，如果有學校早前未有設模擬試，考評局可以參考學生在校內測驗成績，只要該測驗是全級都有參與便可。

蘇國生指，考生如暪報病徵，有機會扣分或取消考試資格。（資料圖片／羅君豪攝）

考評局秘書長蘇國生接受港台及商台訪問指，今天(16日)已分發新的准考證予學校，相信學校會安排學生回校取准考證，而考評局亦在今天寄出准考證予自修生，他提醒考生考試時應帶同新舊兩張准考證，以便核對樣貌，如有考生忘記帶舊的准考證，就必須出示有相片在內的其他身分證明，考場人員才可核實身分。

須於7時50分前到考場

他續指，試場會提早於上午7時50分開始，讓考生進入試場，以便於上午8時30分開考，他提醒考生不應晚於7時50分抵達試場，以便提交健康申報表、量體溫。試場設有熱源影像系統、額探式探熱器及耳探式探熱器，若考生未能通過三次體溫量度，可先在等候區一旁休息，10至15分鐘後再進行量度，若最終體溫仍然高於攝氏38度，將不獲准參加考試。

考評局提醒，考生需帶備新舊兩張准考證應考。（資料圖片／羅君豪攝）

考生需提交的健康申報表中，包括需填寫自己數日來的體溫及有無病徵，也需申報自己是否正接受強制檢疫，如非檢疫中，才可考試；如同住家人正接受檢疫，則不會影響考生參加考試。被問到如何分辨考生有無暪報病徵，蘇國生稱，如考生不實申報，例如明知自己發燒但仍到試場，可能會被扣分或取消考試資格。

蘇國生指出，如考生某天因體溫過高而無法考試，考場人員會建議他求醫，並應在21天內提交成績評估的申請，當中需包含醫生證明。而考生若某天發燒不能應考，不代表他不可繼續在其他日期考試，「可能只係果日發燒，如果第二日身體好咗，可以繼續考。」

教育局局長楊潤雄及考評局秘書長昨日下午召開記者會，交代今年DSE最新安排。（資料圖片／羅君豪攝）

他又稱，如有考生因病缺席不能應考，可申請考評局「成績評估機制」，考評局會因應該考生以往成績，以及有參加考試的同校同學成績去作出評估，以往成績第4級「封頂」，今年最高可獲第5級。至於如果今屆文憑試取消，所有考生都無法應考，考評局就會根據考生以往成績，以及考生所讀學校以往在文憑試的成績去作評估，並不設上限，「5*、5**都可以。」

對於有人擔心每間學校考試內容不同，亦有學校未必在下學期設模擬試，如何可以公平地根據考生在校內成績做評估，蘇國生指，考評局會盡快與學校溝通，了解學校以甚麼計算學生成績，他認為，如果有學校早前未有設模擬試，考評局可以參考學生在校內測驗成績，只要該測驗是全級都有參與便可。

如近日確診數字突然急升 未必可繼續開考

被問到如何定義疫情惡化，蘇國生稱會諮詢醫療專家意見，早前3月27日未能開考，是因3月中起確診數字急升，如近日再發生類似情況，就未必可以繼續開考。他補充，考生應留意在考場去洗手間時需注意衛生，排隊時應與他人保持一定距離，而因應飲水機及小賣部會暫停，考生可自備小食及水。

吳寶城則指，教育局昨天公布最新安排，考生得悉開考機會高，「個心定啲」。 （資料圖片）

7月22日放榜對有意海外升學的學生影響不大

學友社學生輔導顧問吳寶城則指，教育局昨天公布最新安排，考生得悉開考機會高，「個心定啲」。他指出，有考生擔心如最終腰斬考試，用校內成績去做評估並不公平，因部分學生會認為可在考公開試前作最後衝刺，而校內成績未必最能反映學生水平，加上不少學校去年部分時間未能上課，亦未有設模擬考試。

若DSE最後腰斬，教育局稱未能為自修生評估成績，吳寶城認為大專院校可以多做一步，例如提供額外考核，「院校可以睇下，如果同學舊年成績唔太差，畀佢有面試機會，額外考核睇下佢今年有無進步，如果咩都唔做，唔畀機會，佢哋會好慘。」

吳寶城續指，現時定於7月22日放榜，對有意在海外升學的學生影響不大。他亦認為華人社會向來習慣一試定生死，沒有利用校內成績去做後備評估成績的機制，今次情況反映如本港建立有關機制，就需先在心態上作調節，更加重視日常功課及校內表現。

何栢良呼籲市民在文憑試期間，全民戴口罩，亦應避免在考生去試場時外出、上班，「我哋應該要做，應該支持學生。」（資料圖片／余俊亮攝）

應屆考生David致電電台，指現時得悉應可在4月24日考試，可以更為專心溫習，他指如疫情嚴重，用校內成績作評估，雖然不太公平，但亦無可奈何，他亦不希望延期考試。而自修生陳同學則指，有心理準備在4月24日考試，但既然已經從3月押後到4月，他希望可以再押後一點。被問到如果考試取消，自修生無法被評估成績，他指自己只重考一科，如最後未能應考，「會用其他方法上大學」，未必再考試。

港大感染及傳染病中心總監何栢良就在商台節目指出，截至今天，本港有92宗新型肺炎確診個案是17至19歲，當中只有1人沒有外遊，那人是馬莎員工，反映這個年齡組別防疫意識高，未有任何香港考生受感染。他指有考生擔心其他人服退燒藥後去考試，他稱他相信香港學生不會暪報。

受新冠肺炎疫情影響，今年中學文憑試（DSE）延至4月24日開考。 （資料圖片）

何栢良籲文憑試期間 全民戴口罩以支持學生

何栢良續指，有學生擔心乘坐公共交通工具到考場時擠迫，何栢良呼籲政府立法要求所有人坐車時都需戴口罩，亦呼籲市民在文憑試期間，全民戴口罩，亦應避免在考生去試場時外出、上班，「我哋應該要做，應該支持學生。」

他相信如期考試是安全，未來仍需視乎有無源頭不明的本地個案去判斷。他呼籲考生以平常心應考，有充足睡眠及均衡飲食，考試時只需戴外科口罩，不需戴N95，也不應戴配有呼吸閥的口罩，「如果戴N95，幾個鐘焗住，會影響表現。」他補充，考生毋須戴手套，反而應多帶一、兩個口罩，如弄濕了可以更換，也應帶紙巾、濕紙巾、搓手液和水。

被問到如有考生微燒，是否不應考試，何栢良稱，正常人體溫不會高於攝氏37.5度，當局現時把發燒溫度定於38度，已經有0.5度去處理探熱器的輕微誤差，「所以如果有38度，就係有發燒，如果好接近（38度），考場人員可判斷，如果有特殊情況，衞生署醫生可提供支援。」