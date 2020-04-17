【DSE2020】體育實習考試部分項目取消　體育老師：相信因風險高

中學文憑試（DSE）在4月底將開展，當中體育科實習考試將於5月底舉行，考評局日前宣布，有關考試只會保留體適能及球類個人技術考核，其他項目則取消。 有體育科老師今早（17日）在電台節目指，取消部分項目相信是因為相關衛生風險高，形容是被迫取消，他亦認為，個人技術考核仍可展示到考生水平，當局把取消了的項目分數撥入其他項目，而非撥入筆試，做法已較公平，因一般而言，技術好的考生，其體能也不俗。

培正中學副校長、體育老師鄭景亮今早在港台節目《千禧年代》指，體育科有筆試及實習考試，當中筆試佔六成分數。而實習試有3個部分，游泳、田徑、體操三選一的個人項目、球類比賽及體適能，現時個人項目全數取消；球類比賽取消競賽，只剩個人技術考核；而體適能亦取消1609米賽跑。

鄭景亮認為，當局取消部分項目是迫於無奈，因衛生風險高。他舉例指，游泳項目與他人接近，「可能會吐口水，咁樣唔理想」；而田徑項目屬熱門，會令數百人在運動場長時間聚集，「8條跑道，可能跑時口水飛出嚟，有人食我水尾？」他又稱，球類比賽項目等需多人對賽，會有身體接觸，亦不可戴口罩，「因為呼吸量太頻繁，戴口罩都唔安全。」

游泳、田徑、體操三選一的個人項目的考試等都因應疫情而被取消。 （資料圖片）

他指部分考生認為取消部分項目不公平，但形容現況是無可避免，「奧運都取消！」他認為，個人技術考核如射籃、走籃，仍可展示到考生水平，當局把取消了的項目分數撥入其他項目，而非撥入筆試，做法已較公平，因一般而言，技術好的考生，其體能也不俗。而有關考試本應在3月舉行，早前已延期一次，對做帶氧運動的考生影響較大，他提醒考生現時已需一直保持訓練，不應在筆試後才重新訓練。他補充，如疫情變嚴重，所有考試取消，或需利用校內成績作評估。