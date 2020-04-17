防疫抗疫基金︳工會：體育教練經中介到學校機構教班憂無法取資助

新型冠狀病毒肺炎對本港經濟帶來沉重打擊，港府早前推出「防疫抗疫基金2.0」，但不少行業稱他們被遺漏。 「香港體育教練工會」籌委會、足球教練陳思駿今早（17日）在電台節目指，不少體育教練難以向他們任教的學校、機構申請工作證明，因部分人經中介公司聘用，他們或因證明不到自己有教班而無法取得政府的資助。另亦有教練批評，資助只有7500元是太少，「一個月都捱唔到。」

陳思駿在港台節目《千禧年代》指，據工會上周發放的問卷調查顯示，530名體育教練中，8成已「零收入」，部分教練需轉行送外賣或做搬運工。

政府雖提出向註冊體育教練，或者學校及社福機構擔任教練的人士發放一筆過7500元資助，但陳思駿指，部分教練難以向他們任教的學校、機構申請工作證明，「有啲學校係透過中介公司請（教練），所以多咗一重，未必拎到。」另亦有人因屬於未有成立總會的新興運動教練，或持有外國教練證書而未有在總會註冊，因此無法得到支援。

聽眾陳先生指自己是足球教練，他批評7500元的支援太少，「做全職教練嘅人，一個月都捱唔到。」

「香港體育教練工會」籌委會、足球教練陳思駿指，不少體育教練難以向他們任教的學校、機構申請工作證明，無法得到「防疫抗疫基金」資助。 (盧翊銘攝)

陳思駿建議當局批准教練以網上教學方法授課，用以換取收入，亦提倡政府重開部分運動場地，例如18區中每區有一至兩個場地開放，並設人數限制，令教練不至於沒有收入。