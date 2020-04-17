清潔工指妻要照顧幼子　女兒被安排同床　5歲起遭父非禮7年

育有4名子女的清潔工，因長子智障，妻又要照顧年幼子女，故安排排行第二的女兒與他同床而睡，惟他卻趁機非禮女兒，女兒首遭侵犯時僅5歲，至她11歲時社工得知她仍與父同床睡，查問下，始揭發女童已不止一次遭父性侵，更發現父有時更趁母親煮飯時舐女兒下體。清潔工今(17日)在區域法院承認3項非禮罪名，法官決定先為事主索創傷報告及為被告索心理報告再作判刑，案件押後至5月29日。

42歲清潔工，在區域法院認3項非禮罪，期間女兒僅5至11歲。(資料圖片)

被告42歲，報稱清潔工人，承認3項非禮罪，指他於2012年至2019年3次非禮X，X最早在5歲時遭被告侵犯，而最近的一次侵犯事件時X已11歲。

X自5歲起與父同床

案情指，被告與妻子於1999年結婚，二人育有4子女，被告長子為智障人士，X排行第二，現年已12歲。被告與X自2012年，即她僅5歲時已同睡一床，而被告的長子則睡在同房的上層床，兒童中心社工去年與X談及性議題時，得知X仍與父親同睡一床，曾向X母親及被告建議二人不應再同床睡。

X指被告會隔內褲摸她私處

社工後來就此事再向X查詢時，X透露自幼稚園時期已遭被告侵犯。X及後向警方表示，去年7月1日與被告同床睡時，被告伸手進X的短褲內，隔著X的內褲摸她私處2至3分鐘，X事後曾向母親表示不想再與被告同睡。

與被告獨留在家再遭非禮

X進一步透露，被告曾於2015年至2017年間，趁他與X獨留在家時，分開X的雙腿，用下體磨X的下體4至5分鐘，被告至得知長子返回家中才停止。於2012年至2013年期間，被告曾趁X母親煮飯時，走進房間並舔X的下體5分鐘。被告被捕後，在警誡下否認侵犯X。

因妻照顧幼子才作分房安排

辯方求情指，因為妻子要照顧剛出生的幼子，而X要照顧智障的兄長，所以才會有涉案的分房安排，被告在案發時既要照顧幼子，又要照顧X及長子，所以才會做出案中不恰當的行為，他現已感到非常後悔。

案件編號：DCCC912/2019