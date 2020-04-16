張健華30年前非禮視障女案　堅稱事主認錯人　官：你是明星學生

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華於30多年前，五度非禮就讀同一視障學校的女童。張去年被裁定5項非禮罪成，判囚33個月。他不服就定罪提出上訴，上訴庭今（16日）處理時，未有律師代表的張庭上稱冤枉，又質疑外界對視障人士認識不多，不知道涉案視障女童如何認人，更大呼冤枉稱：「唔係我嚟。」惟法官即質疑：「視障人無朋友咩？無父母既咩？」又指張當年屬「明星學生」，故事主亦認得他。最終拒批出上訴許可。

張健華在區域法院被裁定5項非禮視障女生罪成。（盧翊銘攝）

官指視障人士都好有能力

上訴人張健華被裁定於1982至1986年間，在校內的圖書館、康樂室和烏溪沙夏令營宿舍等地方，非禮事主X。而事主當時介乎7 至12 歲。

張今未有律師，自行陳詞時指他亦是視障人士，在獄中申請上訴有困難，惟上訴庭彭偉昌回應指：「視障人士都好有能力，你咪係囉！」

張堅稱：唔係我嚟

張健華主要的上訴理據，是質疑事主的認人，認為其認人不準確，又指一般人對視障人士認識不深。彭官反指：「視障人無朋友？無父母既咩？」又指張當時是「明星學生」，事主亦認得他。

張健華繼而多番指原審「唔公平」、「真係冤枉呀」，強調「唔係我嚟」。惟彭官指原審法官已處理指控非禮的核心證據，而案中證人不記得細節，亦不奇怪。惟張仍指，有證人供稱看不到非禮過程。

官：無人見到不代表沒有發生

控方即解釋，張當時在水底非禮事主，因此證人看不到也不足為奇。彭官亦舉例指，若有人在法庭揑人，而法官未有看到，也不代表沒有發生。惟張仍多番質疑原審時的證據，彭官便指：「唔爭辯啲雞毛蒜皮。」

彭官聽罷陳詞後，認為事主的認人未有問題。對於張質疑事主的證供自相矛盾，彭官則認為張未能清楚指出矛盾的地方，遂拒批上訴許可。

案件編號：CACC184/2019