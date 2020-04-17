新冠肺炎│兩大藥廠Sanofi及GSK合研疫苗　冀力爭明年下半年上市

新冠肺炎疫情持續，兩大藥廠賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）今（17日）宣布，聯手研發新冠肺炎疫苗，將於今年下半年進行第一期臨床試驗，倘順利則會力爭於明年下旬上市。

賽諾菲於其官網公布與另一藥廠葛蘭素史克，合作研發新冠肺炎疫苗事宜。（賽諾菲官網）

賽諾菲與葛蘭素史克發聯合聲明表示，將首度聯手，及結合創新技術開發進行COVID-19疫苗，候選疫苗預計將於今年下半年進入臨床試驗，雙方已簽署合作意向書。



分工方面，賽諾菲將提供DNA重組技術製作新型冠狀病毒棘狀蛋白（S protein）抗原。這項技術與病毒表面的蛋白質產生了精確的基因配對，並且抗原的DNA 序列已被結合到桿狀病毒表達系統的DNA中。桿狀病毒表達系統也是賽諾菲在美國核准用於重組流感疫苗。



葛蘭素史克則會貢獻其傳染疾病佐劑技術。在傳染病流行情況下，佐劑的使用特別重要，可使每劑疫苗所需的疫苗蛋白量更少，以生產更多的疫苗劑量，有助保護更多的人。

賽諾菲執行長Paul Hudson表示，世界面臨這場史無前例的全球健康危機，沒有任何一家公司可以獨自應對，期望可透過專業知識和資源的互補，製造和提供足夠的疫苗幫助阻止此病毒傳播，以達成病毒防控的目標。



葛蘭素史克執行長Emma Walmsley表示，這項合作結合兩家全球最大的疫苗公司，透過匯聚雙方的科學專業知識、技術和能力，相信可以幫助加速全球開發疫苗的努力，盡可能保護更多人免受COVID-19的感染。

至於疫苗在哪裡生產？以及能否供應本港？賽諾菲香港發言人表示，兩廠稍後會決定新疫苗在何地生産，是次合作原意及目的，正是希望可以生產更多新疫苖，讓全世界更多人得到保護。

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