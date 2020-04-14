【新冠肺炎】內地首批新冠病毒滅活疫苗　獲准臨床試驗

國務院聯防聯控機制科研攻關組周二（14日）透露，內地兩款新冠病毒滅活疫苗獲得國家藥品監督管理局一二期合併的臨床試驗許可，相關臨床試驗同步啟動。這是內地首批獲得臨床研究批件的新冠病毒滅活疫苗。

據介紹，上述兩款新冠病毒滅活疫苗分別由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司聯合有關科研機構開發而成。

2018年長春長生公司疫苗造假一事引起輿論嘩然，國企武漢生物公司當時也被揭發40萬支「百白破疫苗」有問題，被當局予以行政處罰。（資料圖片）

國務院聯防聯控機制科研攻關組此前專門設立疫苗研發專班，按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗5條技術路線共布局12項研發任務。

軍事科學院軍事醫學研究院腺病毒載體疫苗早前已獲批開展臨床試驗。而此次獲批進入臨床試驗的滅活疫苗，是一種殺死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗，據報具有生產工藝成熟、質量標準可控、保護範圍廣等優點，可用於大規模接種，並且有國際通行標準來判斷疫苗的安全性和有效性。

報道稱，上述獲得臨床試驗許可的企業具備大規模滅活疫苗生產能力，根據國家相關法律法規，已為緊急使用做好準備。

（新華社）