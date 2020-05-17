新冠肺炎│保健品公司生意跌四成網上銷售增七成　老闆逆市請人

新冠肺炎疫情下，本港零售業步入寒冬，據政府統計數字，2月的零售業總銷貨值的臨時估計為227億元，按年跌44%。本港有保健品公司生意下跌約四成，門市生意大跌，公司轉為加強線上銷售，並安排更多營養師在線上為顧客解答問題，線上銷售額亦較去年同期上升約70%至80%。 公司執行董事表示，雖然生意額下跌，但「唔係無錢賺」，強調不會因此減薪或裁員。另外，因應加強網上銷售，公司亦選擇在「逆市中請人」，近期招聘營養師、IT部門人員等。

日本命力執行董事連舜香（左）表示，自疫情以來，受限聚令、旅客減少等因素影響，公司整體生意額較去年同期下跌約四成。（黃舒慧攝）

疫情下生意跌四成 增加線上營養師 即時解答問題

日本命力是一間銷售健康保健產品的公司。日本命力執行董事連舜香表示，自疫情以來，受限聚令、旅客減少等因素影響，公司整體生意額較去年同期下跌約四成，最嚴重時下跌約五成。連舜香指，疫情下市民減少外出購物，令實體店鋪生意受影響，故公司轉為加強網上銷售，包括安排更多營養師即時在線上為客人解答問題。

日本命力執行董事張玉儀解釋，線上購物能為顧客提供較高的私人度，避免客人解釋健康問題時會感到尷尬。而營養師除了為客人解答產品資訊，亦能根據客人身體狀況，為其推薦合適的保健品。連舜香稱，疫情期間，網上生意較去年同期上升了70%至80%。

日本命力執行董事張玉儀，公司營養師會在網上為顧客解答問題。（黃舒慧攝）

逆市增聘人手 資助NGO

疫情之下，零售業步入寒冬，據政府統計數字，2月的零售業總銷貨值的臨時估計為227億元，按年跌44%。不少企業選擇減薪、裁員以減少開支。連舜香表示，公司生意雖有下跌，但「唔係無錢賺，仍然有一定生意額」，營運上面亦沒有困難，故無需要減薪，亦和員工講明不會裁員。連舜香說，希望在疫情下「帶到信息畀人」，若企業仍有生意，「唔應該做呢啲嘢（裁員、減薪）」另外，因應加強網上銷售，公司亦選擇在「逆市中請人」，近期正招聘營養師、IT部門人員等。

同時，日本命力亦向社企黑暗中對話（香港）提供支援計劃，首階段已提供五萬元的資助，其後亦會預購場館門票及資助場館，以支援場館繼續聘請員工及維持運作。

積極考慮申請薪酬津貼 會為受影響前線員工提供支援

至於政府在第二輪防疫抗疫基金中，宣布向僱主提供薪酬津貼，金額為每名僱員月薪五成，上限9,000元，為期半年。連舜香表示，正積極考慮申請。她指，明白前線銷售員收入以佣金為主，因生意大跌而影響收入，若申領薪酬補貼，會為前線員工提供更多支援。