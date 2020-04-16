零售協會料業界2至5月裁減逾萬人　96%企業於疫情期間錄虧損

本港零售業陷入超級寒冬，失業率持續攀升。零售管理協會的業界調查發現，未計及第二輪防疫基金的成效，計劃裁員的受訪企業由2月佔16%，升至5月的48.7%，而2至4月被裁員工數目佔總員工約2%，5月亦相同，協會按全港26萬名零售員工推算，即5月約5,200名員工將被裁減，2至5月累計1.04萬零售員工失業。

零售協會於3月31日至4月9日期間，向125間公司進行新冠肺炎疫情對零售業影響調查，當中受訪企業牽涉逾3,345間店舖及5.9萬員工，當中有96%企業在疫情期間錄得虧損，其中約66%指達嚴重虧損程度。零售商採取應對措施的比例大幅上升，受訪企業表示於5月份會採取放無薪假（64%）、裁員（48.7%）、減薪（46%）、自行延期交租（36.8%）及選擇結業（35.5%）。

零售管理協會主席謝邱安儀指，以上調查未計算該輪措施成效，相信將有助減慢裁員及結業步伐，但對業界而言設有限制。（資料圖片）

憂至年底每4間舖有1間結業

協會按調查結果及全港6.2萬個零售牌照推算，5月份計劃結業佔總店舖的5.2%（約3,200間），即2至5月累計5,200間店舖結業。另外，有37%受訪企業表示其營運能力不多於4個月，約兩成稱可支持5至8個月，協會料5至8月會有6,600間店舖結業，並憂慮至年底情況繼續惡化，每4間舖有1間須結業。

政府早前推出第二輪防疫抗疫基金中的工資補貼計劃，零售管理協會主席謝邱安儀指，以上調查未計算該輪措施成效，相信將有助減慢裁員及結業步伐，但對業界而言設有限制，如零售員工收入以佣金為主，參考市道較的差1至3月薪金發放資助，將未能照顧僱員的整體收入。

謝太表示，由於政府6月才批出資助，部分零售商的經營能力亦未必能支持到6月份。（資料圖片）

工資補貼有限制 商戶難維持員工數目

她又提到，政府要求補貼期內僱主不得裁員，惟零售商經營困難下無法負擔租金，須關閉店舖並裁減人手，難以維持3月份的員工數目，部分商戶會考慮與業主商討短期續租以申請資助。另外，由於6月份才批出資助，部分零售商的經營能力亦未必能支持到6月份。

據協會調查中，商場業主普遍願意減租兩至三成，為期1至3個月；街舖業主則減租一至三成，為期2至5個月，謝太認為，目前減租幅度不夠深、減租月份亦不夠長，呼籲業主提供逼切租金支援，「擠牙膏式」的減租步伐令業界難以捱過寒冬，即使政府資助薪金亦只是浪費。