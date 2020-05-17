新冠肺炎│黑暗中對話成立十年初次尋資助不果　零收入轉型尋出路

新冠肺炎疫情持續，各行各業大受影響。基於訪客及員工安全，已成立十年的社企黑暗中對話體驗館自農曆年後暫停開放。行政總裁朱月如形容，場館已連續三個月「零收入」，「面臨緊係可以繼續生存，定係去到要close，40名員工嘅薪酬加埋租金，已經過百萬」，而她只能做出十年來都未曾試過的事——去信政府，要求發放緊急援助金，惟局方表示不會就個別情況特別發放資助。 疫情陰霾下，體驗館的一班員工未有停止工作。而是積極將發展線上直播，一班視障人士透過網絡，向大眾發放抗疫訊息。朱月如直言：「唔想團隊散，因為凝聚力好重要」，故堅持不減薪或裁員，期望靠著轉型「一步步撐落去」。

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連續三個月零收入 租金人工成本過百萬

社企黑暗中對話旨在帶領參加者進入全黑體驗，由導賞員帶領市民體驗他們的世界，場館40名員工中，有約一半為殘疾人士。惟疫情之下，場館由農曆新年後停止開放，至今仍開放無期。

被問及收入跌幅，黑暗中對話(香港)基金會行政總裁朱月如直言：「2月開始暫停營業，係零收入。所以係無減少，因為已經第三個月係零收入。」朱月如指，體驗館成立十年來，從來未曾要求政府支援，惟今次受疫情影響，一度面臨經營困難，「面臨緊係可以繼續生存，定係去到要close，40名員工嘅薪酬加埋租金，已經過百萬」，朱月如只能去信勞工及福利局局長羅致光，要求局方發放緊急援助。

去信勞福局求助 僅獲覆：不會就個別要求推出措施

體驗館發信約兩星期後終有回音，朱月如稱，「回音就係，佢哋（政府）唔會因應個別要求，而推出措施」，但她直言對此「唔會有太大失望」，發信不單單是為了黑暗中對話發聲，而是為了一眾社企，最大目的是「話畀佢聽我哋（社企）係處於水深火熱」。朱月如稱，雖然政府未有發放緊急援助金，但認同政府第二輪防疫抗疫基金中的薪酬補貼對體驗館有幫助，認為發信令政府聽到不同聲音，「係集體力量令有啲嘢可以向前行到」。

「黑暗中對話(香港)」行政總裁朱月如表示，疫情下，體驗館經營困難，但她對體驗館的未來有信心。（黃舒慧攝）

停止營業不停工作 轉型向網上發展

面對來勢洶洶的疫情，朱月如和一班員工未有停止尋求出路，「雖然停止營業，但無停止工作」。體驗館正積極轉型，包括將部分實體體驗搬上互聯網，而一班視障導賞員亦學習變身「網絡主播」，通過網絡直播，向大中小學生發放抗疫貼士、並分享視障人士的生活。

朱月如表示，希望在疫情之下仍能為顧客提供體驗，期望藉此為學生「帶來另類的學習」，直播中「百幾個學生一齊，有晒流程，有晒互動」。而體驗館還專門聘請導演、電台DJ指導員工，「教佢哋點樣講嘢、拍片、成為一個小演員」。而體驗館亦會考慮在日後將線上體驗推廣為收費服務，以維持收入。

同時，體驗館亦推出「未來門票」，讓顧客以優惠價購買可於場館重開後使用的門票，以嘗試維持收入。

「黑暗中對話(香港)」行政總裁朱月如表示，體驗館正積極轉型，將部分實體體驗搬上互聯網。（黃舒慧攝）

不裁員 不減薪 會「一步步撐落去」

談及十年來，體驗館靠著提供獨特的體驗和各項活動，均能維持經營，朱月如亦直言自豪。面對未曾遇見的疫情困境，朱月如說：「都嚟唔切有咩唔開心，要即刻諗有咩應對方法」。場館堅持不減薪或裁員，「唔想團隊散，因為凝聚力好重要」，故目前目標是「一步步撐落去」。雖然未知疫情何時結束，但相信團隊凝集在一齊，能帶動正能量，即時需減少實體培訓體驗，亦相信場館能透過發展互聯網等有創意方法，繼續經營，而她對體驗館的未來亦「非常樂觀」。

而在疫情之下，亦有人選擇向社企伸出援手。本港保健品公司日本命力向黑暗中對話資助5萬元，並提出支援計劃，在本月9日至10月期間，將按產品銷售量，向黑暗中對話提供資助，以支援場館繼續聘請及支援視障人士。

「黑暗中對話(香港)」行政總裁朱月如表示，對經營黑暗中對話有信心。（黃舒慧攝）

《香港01》就黑暗中對話訴求一事，向勞工及福利局及民政事務局查詢。政府發言人回覆指，為應對自去年年中轉差的營商環境，財政司司長自去年8月先後公布了四輪共涉及超過300億元的紓困措施，同時，在2020-21年度《財政預算案》亦提出一系列「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」的紓困措施，支援包括社會企業（下稱社企）在内的企業。

社署「創業展才能」 助殘疾人士就業 社企財困可申請額外撥款



同時，各政策局及部門轄下與社企以至社會創新相關的資助計劃已在現有框架下，相繼推出多項支援措施，以期盡快讓社企得到適切援助。社會福利署轄下的「創業展才能」計劃（下稱計劃）為改善殘疾人士的就業情況而成立。若計劃合約期內的社企項目面對巨大的財政困難，有關社企可考慮向促進殘疾人士就業諮詢委員會申請額外撥款，以應付營運開支。有關安排的詳情可向負責該計劃的社會福利署查詢。另外，該計劃及民政事務總署轄下的「伙伴倡自強」社區協作計劃和扶貧委員會轄下的「社會創新及創業發展基金」均已推出提前發放下期營運開支撥款的支援措施。



另外，為應對新型冠狀病毒疫情對本地經濟活動的威脅，政府較早前成立了總額約300億元的「防疫抗疫基金」，並正全速落實涉及1,375億元的第二輪「防疫抗疫基金」的措施。